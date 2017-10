SAFAV/Mercedes Benz d’Aïn Bouchekif : Un partenariat de qualité

Le général Smaïl Krikrou, directeur de la Société algérienne de développement de véhicules Mercedes Benz (SAFAV/MB) d’Aïn Bouchekif, a annoncé que depuis octobre 2014, quelque 10.200 véhicules sont sortis des chaînes de fabrication de l’usine de Tiaret.

Intervenant à l’occasion de la cérémonie de livraison d’un nouveau lot de véhicules au profit du ministère de la Défense nationale et d’autres organismes, le responsable a indiqué que 40% de cette production est composé de véhicules tout-terrain de Classe G et 60 % sont des véhicules de type Sprinter. L’usine d’Aïn Bouchekif a produit, depuis son inauguration, en octobre 2014 par le vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaid Salah, 40 types de véhicules répondant aux différentes fonctions. Ce nouveau lot de véhicules est destiné essentiellement aux différentes unités du MDN, à la protection civile, à la DGSN, au Groupe Sonatrach, à des entreprises privées et des particuliers.

Le général Krikrou a, par ailleurs, rappelé que le staff exerçant à la société est à cent pour cent algérien en plus de trois étrangers représentant le partenaire allemand Daimler, qui s’occupent du contrôle de la qualité. Il a signalé l’ouverture d’une unité de distribution et de commercialisation à Tiaret relevant de la société algérienne de distribution et de commercialisation et services après-vente SUV de la marque Mercedes Benz de Rouiba.

«La mission de cette dernière est la promotion, la commercialisation des véhicules et des pièces de rechange tout en assurant le service après-vente. D’autres unités seront créées au niveau de tout le territoire national», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le directeur de SAFAV/MB a mis l’accent sur la production d’autres gammes de véhicules, dont des camions-citernes destinés à la lutte contre les incendies, des grues, des véhicules sous forme d’ateliers mobiles destinés aux PME et aux bénéficiaires des dispositifs de l’ANSEJ et de la CNAC, des véhicules destinés aux laboratoires de la police scientifique et d’autres d’intervention des services de la gendarmerie nationale. Il a également indiqué à la presse que le taux d’intégration est de l’ordre de 20 à 25 %, déplorant à ce sujet la faiblesse de la sous-traitance qui n’arrive pas à répondre aux besoins de l’usine en pièces détachées et autres accessoires pour atteindre un taux plus élevé d’intégration.

Le général Krikrou a ajouté que les opérations d’assemblage et de montage des véhicules se font à 100 % au sein de l’usine et il est attendu de passer à l’étape suivante programmée dans le cadre de l’investissement pour assurer sur place les travaux de peinture puis la soudure. Le directeur de la production de la société «Mercedes Benz» en Algérie, Zinedine Mostefaoui, a indiqué qu’un taux de 100% du montage et d’assemblage du véhicule de Classe G tout-terrain, fabriqué à Tiaret, a été atteint en février 2016 et qu’il est attendu d’atteindre ce pourcentage pour la Sprinter en mars 2018. L’entrée en phase suivante de peinture et soudure est prévue en 2022 et 2024. S’agissant du développement de la production, le général Krikrou a souligné la possibilité de produire 8.000 véhicules par an selon la demande sur ces véhicules. Concernant l’exportation, il a indiqué que la SFAV/MB est en mesure d’exporter immédiatement ses produits mais la décision relève des propriétaires de la marque. «Cette société a produit 4.000 véhicules en 2016. Ce même objectif sera atteint cette année», a-t-on indiqué.

La SAFAV-MB a été créée dans le cadre du partenariat algéro-allemand-émirati. La partie algérienne représentée par la Société de développement de l’industrie automobile, relevant de la direction des industries militaires du MDN (34%), la Société nationale de véhicules industriels (17%) et le partenaire étranger représenté par le fonds d’investissement émirati «Aabar» (49%), en plus de la société allemande Daimler comme partenaire technologique. (APS)