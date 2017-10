Conseil de la nation : Abdelkader Malki inhumé à Béchar

Le membre du Conseil de la nation, Abdelkader Malki, décédé mardi dernier à l’âge de 72 ans, a été inhumé hier au cimetière municipal Sidi Al-Bachir à Bechar. Le wali, M. Tewfik Dziri, le vice-président du Sénat, M. Tfaichia Zoubir ainsi que plusieurs autres membres de cette institution et des citoyens de la wilaya de Bechar ont pris part à la cérémonie d’enterrement du défunt.

Avant sa nomination au titre du tiers présidentiel, le défunt était connu pour son activité syndicale au sein de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) où il avait occupé le poste de secrétaire national, chargé de l’information, et pour son action partisane au sein du Rassemblement national démocratique (RND) dont il était l’un des membres fondateurs.

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a «salué son riche parcours de militant syndicaliste et de parlementaire au service de la patrie», rappelle-t-on. (APS)

Condoléances

Affecté par le décès de Abdelkader MALKI, sénateur du tiers présidentiel au Conseil de la nation, le ministre de la Communication, Monsieur Djamel KAOUANE tient à présenter à la famille du défunt ses condoléances les plus sincères et l’assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Il prie Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Allah nous sommes et à Lui nous retournons.