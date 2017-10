Promotion des droits de l’homme : Un acquis au profit de la société algérienne

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a examiné, avec la présidente du Conseil national des droits de l’homme, Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki, les moyens de coordination et de coopération entre les deux instances en matière de promotion des droits de l’homme.

La rencontre a permis aux deux parties d’«examiner les voies et moyens de coordination et de coopération entre l’APN et le CNDH», a précisé un communiqué de l’APN, ajoutant que M. Bouhadja a fait part de «la disponibilité de l’APN à contribuer de manière directe à la promotion des droits de l’homme».

M. Bouhadja et Mme Sid Lakhdar Benzerrouki ont mis l’accent sur «la nécessaire coordination sur les questions des droits de l’homme dans les fora arabes, africains et internationaux».

Ils ont, par ailleurs, «convenu de l’organisation de journées parlementaires et de conférences sur des thématiques en rapport avec les droits de l’homme en vue de promouvoir la culture des droits de l’homme, de mettre en avant les acquis au profit de la société algérienne dans ce domaine et de faire connaître les principes consacrés par la Constitution de 2016 et les dispositions prévues dans ce cadre».