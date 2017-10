Constantine : Le SAMU social sur le terrain

Pas moins de 442 interventions d’aide médicale d’urgence ont été effectuées par le SAMU social de Constantine au cours des neuf premiers mois de l’année 2017, a indiqué un cadre de ce service. Farah Mesbah a, dans une déclaration à l’APS, révélé que ces interventions ont permis d’apporter un soutien médical, psychologique et social à 158 individus et de prendre en charge 72 personnes sans-abris, en sus d’effectuer 85 enquêtes sociales à travers les 12 communes de la wilaya. Ces actions ont également permis de suivre et d’accompagner pas moins de 96 personnes en situation de précarité se traduisant en particulier par la distribution de produits alimentaires et d’effets vestimentaires, a-t-elle ajouté. Menées en collaboration avec les cellules de proximité de solidarité, les services de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que des associations à caractère social et humanitaire, ces interventions visent le suivi, l’accompagnement et la prise en charge des personnes vivant dans des conditions difficiles, selon la même source. Elle a rappelé, à cet effet, qu’en plus d’être à l’écoute et de fournir les orientations nécessaires dans le cadre de l’insertion familiale et professionnelle, le SAMU social sert de médiateur entre les personnes démunies et les institutions de l’Etat. Un staff composé de cadres, de psychologues, d’assistantes sociales, d’éducateurs spécialisés est constamment mobilisé pour mener à bien cette action de solidarité, a indiqué Mme Mesbah. Après avoir évoqué l’importance du numéro vert du SAMU social, elle a fait savoir que pas moins 731 sorties sur le terrain ont été effectuées par ce service durant l’année 2016. Pour rappel, le SAMU social est une entreprise publique à caractère administratif, créé par le décret exécutif 08-228 du 15 juillet 2015. (APS)