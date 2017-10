HIISE : Corriger les insuffisances

La coordinatrice de l’Ouest de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) Mme Fetni Manar a plaidé pour une révision de certains articles du code électoral de façon à doter les membres de la HIISE de plus de prérogatives leur permettant d’accomplir pleinement leur mission. Lors d’une rencontre avec la presse qui s’est tenue, hier, au siège local de la HIISE, la même responsable a souligné l’existence d’une «volonté politique pour faire améliorer les conditions de travail de l’instance à travers, notamment l’amendement de certains textes juridiques régissant le processus électoral». Elle a, ainsi, exprimé son souhait de voir cette volonté se concrétiser dans les meilleurs délais possible. Mme Fetni a, par ailleurs, estimé que le nombre des membres de la HIISE est insuffisant comparé au nombre des communes «nous ne sommes que 410 membres alors que les élections se déroulent dans 1.541 communes et par conséquent, il nous est impossible de couvrir tout le territoire» a-t-elle affirmé, avant de préciser que la mission de la HIISEI intervient avant, pendant et après l’opération du scrutin.

En réponse aux nombreuses questions des journalistes sur les démarches entreprises par la HIISE afin de remédier aux «insuffisances et défaillances» constatées par les partis politiques lors des législatives de mai dernier et qui lui ont été soulevées, Mme Fetni a, d’abord, insisté sur la nécessité de l’implication de toutes parties concernées par la surveillance de l’opération de vote «du simple citoyen, aux médias en passant par les partis politiques et les candidats. C’est une affaire de tous. Cela nous aidera à identifier les défaillances et les insuffisances» a-t-elle déclaré.

A ce propos, elle a fait savoir que certaines défaillances constatées lors des législatives précédentes ont été corrigées dans la perspective des prochaines élections locales. Dans ce même registre, l’animatrice de la conférence de presse a soulevé le problème lié à l’affichage anarchique et parfois sauvage pendant la campagne électorale «nous sommes en train de réfléchir sur une solution à ce problème. Nous avons pensé, entre autres, à la création d’une seule agence qui doit gérer ce volet pour le compte de tous les participants aux élections» a confié Mme Fetni.

Elle estimé que la création d’une commission permanente conjointe chargée du suivi, du développement et de l'amélioration du processus électoral, va permettre aux deux principaux intervenants directs dans cette opération à savoir le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et la HIISE «de conjuguer et mieux coordonner leurs efforts afin de pallier aux insuffisances dans les plus meilleurs délais possibles. Aussi travailler ensemble, avec rigueur et sérieux, pour préparer les prochaines élections locales à la lumière de ce qui a été réalisé lors des précédentes élections législatives» a-t-elle soutenu.

Amel Saher