Elections locales 2017, M. Bedoui aux partis : « Présentez des programmes prometteurs »

«Les prochaines élections locales sont une opportunité pour consolider l’expérience démocratique et consacrer les nouvelles valeurs instituées dans la nouvelle Constitution par le Président de la République. C’est pourquoi les partenaires politiques (partis) sont appelés à présenter des programmes électoraux prometteurs», a indiqué le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, lors d'une réunion avec les notables et élus de Ghardaïa, au terme de sa visite dans cette wilaya.

Après avoir appelé les citoyens à «se rendre massivement aux urnes» le 23 novembre prochain, M. Bedoui a souligné que ce rendez-vous électoral «revêt une importance particulière», vu qu’il permettra d'élire des assemblées locales qui auront à relever de nombreux nouveaux défis dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle loi relative aux collectivité locales qui «consacrera la décentralisation, de l'application de la nouvelle politique économique et d'un nouveau système fiscal fondé sur l’initiative locale», a-t-il précisé. M. Bedoui a souligné que la réconciliation nationale initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika et plébiscitée par le peuple algérien représente aujourd'hui une valeur humaine «à dimension universelle et demeure un modèle pour tous les pays du monde qui aspirent à la paix et à la stabilité». Après avoir salué l’ANP ainsi que les autres corps de sécurité pour leurs efforts au service de la préservation de la sécurité et de la protection des frontières, M. Bedoui a estimé que la protection des frontières nationales participe de la défense des martyrs de la Guerre de libération et des martyrs du devoir national durant la tragédie noire. Le ministre a salué la population de Ghardaïa qui a fait face aux tentatives d'atteinte à la sécurité et à la stabilité des villes aux dimensions socio-historiques. Au volet économique, M. Bedoui a invité les investisseurs dans cette wilaya à élargir les perspectives de développement par des modèles «modernes et développés», soulignant que le Gouvernement «ne ménagera aucun effort pour continuer à soutenir cette wilaya». Il a rappelé que le Président de la République voue un grand respect aux habitants du sud et de la wilaya de Ghardaïa, assurant qu'il transmettra au chef de l'Etat les revendications des notables de la wilaya relatives à la libération des personnes arrêtées en rapport avec les événements qu'a connus Ghardaïa ces dernières années.

Par ailleurs, en visitant dans la matinée le siège de la commission de wilaya de Ghardaïa de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), le ministre a insisté sur le respect et la transparence des opérations électorales ainsi que sur le suivi du déroulement des différentes étapes du scrutin, de l'inscription sur les listes jusqu'à l'annonce des résultats.

Il a indiqué que ces commissions exerceront leurs prérogatives dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, sans aucune contrainte, ajoutant que les pouvoirs publics s’attèlent à assainir les listes électorales dont le taux d’assainissement est estimé à 95% à l’échelle nationale et 98 % dans la wilaya de Ghardaïa.