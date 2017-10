Algérie - Turquie : Renforcement des relations parlementaires

M. Abdelhamid Si Afif et l’ambassadeur de Turquie, Mehmet Poroy, ont mis l’accent, hier à Alger, sur l’importance de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays, a indiqué un communiqué de l’APN. Lors d’une rencontre qui s’est tenue à l’APN, M. Si Afif et l’ambassadeur turc ont évoqué la coopération parlementaire, insistant sur «l’importance de renforcer les relations parlementaires, à travers l’échange de délégations et d’expériences». M. Si Afif a rappelé «l’importance de la diplomatie parlementaire dans le rapprochement des vues au service des intérêts communs des deux pays et des deux peuples», saluant, dans le même temps, la «constitutionnalisation de ce mécanisme qui a permis à l’Algérie de renforcer le pouvoir législatif, grâce aux réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». «La rencontre a permis par ailleurs d’évoquer l’état des relations bilatérales basées sur une histoire commune qui remonte à une longue date. Il a été convenu de poursuivre les efforts en vue de consolider le partenariat entre les deux pays dans divers domaines, à l’instar de ce qui a été réalisé dans de nombreux secteurs comme le textile, la chimie et la pharmacie», a ajouté la même source. L’ambassadeur turc a salué, de son côté, les réalisations accomplies par les deux pays dans le domaine de la coopération économique et commerciale, exprimant son «optimisme quant à un avenir prometteur reflétant la profondeur des relations bilatérales et favorisant la réussite des projets communs». L’entretien a porté également sur les «questions d’intérêt commun, notamment les moyens de lutte contre le terrorisme qui constitue désormais une véritable menace sur la paix et la stabilité dans le monde». (APS)