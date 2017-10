Algérie - Venezuela : Un modèle de coopération

Les relations parlementaires entre l’Algérie et le Venezuela ont été, mardi dernier, au centre d’un entretien entre le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté établie à l’étranger de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Si Afif Abdelhamid, et l’ambassadeur du Venezuela en Algérie, José de Jésus Sojo Reyes, a indiqué un communiqué de l’APN.

À ce propos, M. Si Afif a estimé que les relations qui unissent l’Algérie et le Venezuela sont «un modèle de coopération, notamment à la lumière des dénominateurs communs tant au plan politique qu’économique».

Les deux parties ont convenu de «la nécessité de consolider les relations parlementaires». Le défi pour les deux pays est «l’édification d’une économie créatrice de richesse en dehors de l’exportation des hydrocarbures».

De son côté, l’ambassadeur vénézuélien s’est félicité du «niveau de la coopération bilatérale confortée par les efforts du Président Bouteflika, de l’ex-Président vénézuélien, Hugo Chavez, et de son successeur, M. Nicholas Maduro», soulignant les nombreux secteurs de coopération tels que l’agriculture et la pêche.