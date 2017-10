Algérie - Suède : développer la coopération industrielle

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, l’ambassadrice de Suède, Mme Marie-Claire Sward Capra, avec laquelle il a évoqué essentiellement les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine industriel et technologique entre les deux pays, a indiqué le ministère, dans un communiqué. Ainsi, M. Yousfi a souligné l’intérêt du secteur industriel de bénéficier de l’expérience suédoise, notamment dans le domaine de formation, et en particulier les profils dont l’industrie algérienne a besoin, a indiqué la même source. Cette rencontre a aussi permis aux deux parties «de dresser un état des lieux de la coopération que les deux pays entretiennent depuis de longues années et qui se sont renforcées au fil des années», ajoute le communiqué. (APS)