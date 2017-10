Salon international agricole SIPA-SIMA : Rendre à l’agriculture ses lettres de noblesse

«Une rencontre sera tenue, en novembre prochain, entre l’Union nationale des paysans algériens et le gouvernement, pour passer au peigne fin les problèmes auxquels fait face le secteur agricole», a déclaré, hier, Mohamed Alioui, secrétaire général de l’UNPA, à l’ouverture du Salon agricole international SIPA-SIMA, à la Safex. En effet, ce secteur auquel on attribue, non sans précipitation, le statut d’alternative aux hydrocarbures, nécessite une restructuration, ainsi que la redéfinition des priorités, à même de permettre à son essor de se réaliser. Des propositions ? Sans y aller par quatre chemins, M. Alioui brandit l’argument de la nécessaire révision de la loi sur le foncier agricole. En outre, il estime que les banques, publiques et privées, sont, plus que jamais, appelées à accompagner le développement du secteur. La Badr, ajoute-t-il, «ne peut couvrir tous les investissements».

Le SG de l’Unpa a relevé que les prix des fruits et légumes se sont stabilisés pendant trois mois, avant de repartir à la hausse, en l’absence de canaux de commercialisation. Et propose d’opter pour une irrigation «économique» pour éviter toute surprise météorologique. Dans son intervention, l’orateur déplore que le recours aux industries de transformation soit toujours à son stade théorique. À propos des activités de l’Unpa, M. Alioui affirme que le 43e anniversaire de sa création sera célébré à Mascara, en présence des membres du gouvernement et des professionnels.



Lait : consommation annuelle de 5,5 milliards de litres



De son côté, Kamel Chadi, secrétaire général au ministère de tutelle, annonce la tenue, en décembre prochain, d’une rencontre regroupant investisseurs et professionnels, pour leur exposer les opportunités d’investissement et expliquer la stratégie du ministère consistant à réactiver les 100 pôles d’excellence dans le domaine agricole. Abondant en termes de chiffres, le même responsable fait savoir que les Algériens consomment chaque année 5.5 milliards de litres de lait. Quant à la manifestation internationale elle-même, il indique qu’il s’agit, entre autres, d’une opportunité pour un meilleur développement et la filière lait, le blé et la viande rouge. Cette manifestation internationale est aussi un espace de rencontres et d’échanges qui permettra de lier des relations d’affaires entre les différents professionnels et entreprises du secteur agricole et de l’agroalimentaire. Plusieurs forums y sont prévus, en rapport avec différentes filières, comme l’aviculture, la médecine vétérinaire, la recherche et le développement, l’agro-industrie, l’agro-écologie, le développement durable… On rappelle que les Salons consacrés à l’agriculture, à l’agroalimentaire et à l’équipement agricole se sont multipliés d’une manière remarquable, ces dernières années.

Il s’agit d’un moyen efficace pour accompagner le processus d’intensification, de modernisation et d’intégration des filières stratégiques, telles que les céréales, le lait, la pomme de terre, l’oléiculture et les viandes. La redynamisation agricole nécessitera, à coup sûr, une meilleure coopération régionale. Mais cet ancrage territorial ne peut suffire à lui seul. La réussite d’une telle stratégie nécessite d’abord la construction d’une vision et d’une démarche dans laquelle le secteur privé national aura une place centrale à côté d’une diplomatie économique efficace et bien préparée.

Fouad Irnatene