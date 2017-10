la Fédération Algérienne des Consommateurs à notre Forum : Rentrée sociale et pouvoir d’achat

«Rentrée sociale et pouvoir d’achat», c’est le générique de la conférence animée, hier, au Centre de presse d’El Moudjahid, par les représentants de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC). Cette sortie médiatique a été une occasion pour revenir sur la rencontre, la semaine dernière, avec le ministre du Commerce, et sur d’autres questions, notamment l’avant-projet de loi de finances pour 2018, qui prévoit l’augmentation des prix des carburants. «Une augmentation raisonnable», selon la FAC.

Faut-il parler de pouvoir d’achat des Algériens ou, au contraire, de fièvre acheteuse qui s’empare de nos concitoyens en toutes circonstances. La remarque fait sourire M. Hariz Zaki, président de la FAC, qui regroupe quelque 35 associations de wilayas, et qui a gagné sa place dans la société civile. Notre invité reconnaît qu’il y a une part de vérité. Il regrette par ailleurs le manque de coordination entre les associations de protection des consommateurs qui activent sur le terrain, une soixantaine au total.

L’idéal est de se regrouper en confédération. Cependant, atteindre cet objectif reste difficile, surtout que ces associations se distinguent par leur manière de travailler différente a insi que par leur conception des choses. Comprendre par là qu’une confédération d’associations de consommateurs, ce n’est pas pour demain.

En attendant, la FAC a réussi à fédérer 35 associations de wilayas. Ce qui fait sa force. Pour preuve, elle fait partie des organisations consultées et écoutées par le ministère du Commerce. La rencontre de la semaine dernière, qui a réuni le ministre du Commerce et les représentants de la FAC, a été une occasion pour la Fédération d’émettre quelques propositions en vue de la moralisation du commerce, mais surtout, pour mieux protéger les droits du consommateur. Et pour ce qui est des propositions, une dizaine portent sur la création d’hypermarchés, l’encouragement de l’industrie agroalimentaire, la création de centres de tri, surtout qu’il est avéré que 40 % des produits agricoles ne passent pas par les marchés de gros, le travail avec le bon de transaction commerciale, ... au Centre de presse d’El Moudjahid, les représentants de la FAC, son président, le vice-président Abidi Mohamed, et Said Bachir

(trésorier) ont apporté un regard sur le projet de loi de finances pour 2018.

L’éventuelle augmentation des prix des carburants est quelque chose de raisonnable, surtout qu’ils sont loin de la vérité des prix. Les conférenciers se sont dits soulagés de constater que le budget des transferts sociaux n’a pas connu de baisse, toutefois, ils plaident pour une politique sociale ciblée pour alléger les dépenses de l’Etat en cette période de crise. Et justement, en matière de prix du pain et de gaspillage de cette denrée, M. Hariz a expliqué que cela est dû justement au prix de la baguette et de sa qualité.

Ces deux facteurs font que quelque 40 millions de baguettes se retrouvent dans les poubelles. L’autre point abordé lors de cette conférence porte sur l’exploitation du gaz de schiste. Appelé à se prononcer, en tant que membre de la société civile, sur cette question, Said Bachir, trésorier de la FAC et président de l’Association des consommateurs de la wilaya de Bechar, estime que ce projet doit prendre en compte le 8e droit du consommateur (le droit à un environnement sain), à savoir, vivre et travailler dans un environnement qui ne menace pas le bien-être des générations présentes et futures. Cependant, explique l’orateur, de nouvelles techniques d’extraction sont testées au Canada et ont prouvé que cette exploitation n’a pas d’impact sur l’environnement. En somme, la FAC se dit être favorable, tant que cela ne touchera pas aux principes du 8e droit du consommateur.

Nora Chergui