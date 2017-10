Flambée de la pomme de terre : L’absence de pluie ?

Répondant à la liste des reproches qui leur a été adressée, le président de l’Association nationale des mandataires en fruits et légumes a justifié la flambée actuelle des prix de la pomme de terre, par l’absence de pluies en cette période de l’année, partant du constat que les terres cultivées se sont asséchées et sont donc devenues dures, ce qui entrave grandement l’arrachage de ce tubercule.

En effet, du point de vue de M. Mohamed Medjber, c’est le manque de pluviosité, voire carrément le stress hydrique qui ont provoqué cette flambée ayant touché, notamment la pomme de terre proposée actuellement au niveau des marchés de détail entre 70 et 85 DA le kilo. «Les prix affichés sur d’autres produits maraîchers, à l’image de la tomate, de la salade verte et des poivrons, etc., sont également une conséquence directe de cet aléa climatique qu’est la sécheresse», a-t-il affirmé, lors d’une déclaration à la presse.

Cette hausse vertigineuse des prix des légumes s’explique, en outre, de l’avis du président de l’Association nationale des mandataires en fruits et légumes, par l’arrogance de grand nombre de détaillants, adeptes du gain facile, qui n’hésitent pas à profiter de la forte demande sur tel ou tel produit, pour faire augmenter les prix. M. Mohamed Medjber fera remarquer, cependant, que les mandataires en fruits et légumes, pour leur part, vendent les produits acquis auprès des agriculteurs à des prix «très raisonnables».

Cela dit, «le commerçant de détail qui achète ses produits sans facturation aucune ne se soumet pas, en général, à la moindre obligation, y compris réglementaire, dans la définition de sa propre marge bénéficiaire». M. Medjber cite, à titre d’exemple, ici, le prix de la laitue qui est cédée à 20 DA le kilo par les mandataires, pour arriver au citoyen à 200 DA le kilo ! Il faut dire également que le nombre d’intervenants entre le fellah et le consommateur figure également parmi les causes les plus importantes de la flambée qui touche nombre de produits agricoles.

Dans cette optique, M. Medjber a réfuté l’argument de la liberté des prix avancé à chaque fois par les commerçants, pour justifier l’augmentation de leurs tarifs. «Du moment qu’il achète avec facture, il doit appliquer un coefficient qui prend en compte les frais de transport et la marge bénéficiaire», précise-t-il. Il cite l’exemple de la pomme de terre «achetée auparavant à 15 DA et mise dans la chambre froide. Aujourd’hui, le tubercule est sorti du frigo et mis en vente à 75 DA. C’est anormal !», a-t-il estimé, soulignant que les autorités doivent prendre leur responsabilité et assurer un contrôle rigoureux dans cette filière.

À cet effet, le porte-parole des mandataires évoquera le système de régulation dénommé (Syrpalac) qui prend en charge les produits agricoles stockés, et signalant la nécessité de faire en sorte que «les quantités qui sortent des chambres froides répondent suffisamment à la demande exprimée sur le marché afin de barrer la route à la spéculation».



Un schéma national de production de semences de pomme de terre



Il convient de rappeler, dans ce contexte, que dans l’objectif de sécuriser le programme de la production de la pomme de terre, un problème récurrent qui revient à chaque saison, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazgui, a procédé récemment à la présentation du schéma national de production de semences de ce tubercule.

Le ministre, qui a souligné la nécessité de mettre en place ce schéma national, a expliqué que ce dernier vise, en fait, à mettre fin à l’importation de ce produit. En effet, lors d’une réunion présidée par le ministre, le 4 octobre dernier, ayant regroupé, notamment les représentants des établissements de production, des fermes-pilotes et des structures du ministère de l’Agriculture, le ministre a mis l’accent sur la place «prépondérante», a-t-il dit, qu’occupe la filière de pomme de terre dans l’économie nationale. Il a également insisté sur l’importance d’impliquer tous les acteurs de cette filière, particulièrement les établissements producteurs qui auraient à prendre le relais pour la concrétisation du programme de production.

Le ministre a également exhorté tous les intervenants dans la production de la semence de pomme de terre à s’intégrer dans ce schéma national afin de booster la production locale de cette filière et réduire progressivement ses importations.

«L’objectif est de mettre fin aux importations de semences de pomme de terre», a-t-il expliqué, ajoutant qu’«on ne peut pas rester toujours dépendant de l’importation, nous avons les moyens et les capacités de produire notre propre semence de pomme de terre afin de satisfaire la demande nationale».

À noter, ici, que les besoins nationaux en semence de pomme de terre s’élèvent à 110.000 tonnes, selon les chiffres communiqués par le ministère. Ce qu’il faut retenir également, c’est que lors de la campagne précédente 2016-2017, une baisse de 45% des importations de la semence de pomme de terre de classe A a été enregistrée, soit, une réduction de 15 millions de dollars.

