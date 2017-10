Association nationale des commerçants et artisans : Développer les marchés de proximité

Les membres de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), que préside M. Hadj Tahar Boulenouar, ont exprimé, hier, leur satisfaction quant à l’institution d’un impôt sur la fortune dans le projet de loi de finances pour 2018.

S’exprimant, lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’association à Alger, M. Boulenouar a souligné l’importance de cette décision prise par les pouvoirs publics, en cette conjoncture actuelle.

Selon le président de l’ANCA, «cette mesure constitue un gain direct pour le citoyen, puisque 20% des recettes issues de cet impôt seront consacrés au développement local».

Les membres de l’Association nationale des commerçants et artisans qui ont mis à profit cette rencontre, pour émettre une séries de propositions qui traduisent les préoccupations des commerçants afin de contribuer à l’effort des pouvoirs publics dans leur démarche de promotion de l’économie nationale.

De ce fait, l’ANCA appelle, entre autres, à «l’effacement des pénalités des dettes cumulées par les entreprises commerciales algériennes qui n’arrivent pas à faire face aux difficultés de paiement des dettes cumulées dus au non-paiement des impôts».

M. Boulenouar suggère, à ce sujet, «le rééchelonnement des dettes cumulées comme une mesure d’accompagnement des entreprises en difficulté, pour que celles-ci puissent se mettre dans la légalité par rapport à l’administration des impôts, et ne se tournent pas vers l’informel».

Néanmoins, celui-ci n’omettra pas de saluer les mesures de «redressement» prises par les pouvoirs publics, dans le cadre du plan d’action du gouvernement, d’une part, et du projet de loi de finances pour 2018, et ce à travers des «actions ciblées», à savoir la récupération des fraudes, la lutte contre l’évasion fiscale et les non-déclarations, les recouvrements forcés, la mise en place de nouveaux instruments de contrôle, etc.

Pour sa part, M. Cherif Baâziz, membre de l’ANCA et importateur de meubles, a appelé à l’allégement des charges fiscales et à la réduction sur les taxes des matières premières importées, pour encourager davantage la production locale.

À cet effet, il affirme qu’à travers une série de mesures incitatives, les personnes activant dans l’informel seront encouragées à s’affilier «volontairement», mettant en avant «l’avantage majeur» de ce faire et précisant qu’un processus de trois ans est prévu pour cela.



« Les fruits et légumes connaîtront une baisse d’ici fin octobre »



Par ailleurs, évoquant un autre sujet d’actualité, tout aussi sensible, M. Boulenouar a affirmé que les prix des fruits et légumes, qui ont connu une hausse importante dernièrement, connaîtront, à partir de la fin octobre, une baisse de 30 à 40 dinars le kilo au niveau des marché de gros.

M. Boulenouar a indiqué que l’actuelle flambée des prix des fruits et légumes, dont le prix de la pomme de terre qui atteint une moyenne de 70 dinars le kilo, s’explique, notamment, par le fait qu’on soit en fin de saison et que les produits de la saison estivale se font de plus en plus rares sur le marché par rapport à la demande.

«Chaque année, à la même période, on assiste à une augmentation des prix des fruits et légumes. Le fait qu’on soit en fin de saison contribue fortement à cette hausse des prix», a-t-il fait savoir, précisant que les produits de la saison de l’automne/hiver commenceront à être collectés à partir de la fin du mois d’octobre, pour être ensuite introduits dès le mois de novembre, sur le marché. Apparemment fort optimiste, M. Boulenouar a également annoncé que les prix des fruits et légumes, en général, et de la pomme de terre, en particulier, connaîtront un baisse sensible qui devrait se répercuter sur les paniers des ménages d’ici la fin d’octobre, au plus tard le début du mois de novembre. Il a, dans le même sillage, rappelé les efforts considérables déployés, de concert avec les services agricoles et du commerce, pour organiser la distribution et la stabilité des prix sur les marchés et la préservation du pouvoir d’achat des citoyens.

Le président de l’ANCA a, par ailleurs, imputé cette hausse au manque de marchés de proximité enregistré à l’échelle nationale, qui a provoqué des «écarts importants entre les prix de vente en gros et en détail». À ce sujet, M. Boulenouar suggère de donner aux commerçants et operateurs économiques, la possibilité de mener des projets de réalisation des marchés de gros, en leur octroyant le foncier, à l’image de ce qu’il se fait dans plusieurs pays du monde. Cette mesure, dit l’interlocuteur, qui consiste en la généralisation des marchés de proximité, contribuera sans nul doute à atténuer les écarts de prix enregistrés entre les marchés de gros et celui du détail, d’une part, mais aussi à lutter contre le marché informel, d’autre part.

Kamélia Hadjib