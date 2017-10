Ligue-2 (6e journée) : Le MOB sur du velours

Trois derbies régionaux et un choc sont au programme de la sixième journée du championnat de Ligue-Deux, qui reprend ses droits après une trêve de deux semaines. Ainsi, l'ASM Ain M'lila, auteur d'un bon début de saison, ira à Chlef croiser le fer avec un sérieux prétendant à l'accession, en l'occurrence l'ASO. Les protégés du coach Hadjar devront sortir le grand jeu pour espérer garder la tête du classement, face à une formation locale qui semble retrouver son équilibre après un départ pas très convainquant. De son coté, le co-leader, MO Bejaia, aura la partie plus ou moins facile à domicile, face à la lanterne rouge. Les Crabes, reçoivent une formation du Ghali de Mascara en plein crise financière et administrative. L'occasion pour les poulains du coach Biskri de conforter leur position. De son coté, la JSM Skikda, qui a le vent en poupe depuis l'entame du championnat, accueille la modeste formation du CRB Ain Fekroun, qui visiblement n'a pas d'autres ambitions que de jouer le maintien cette année. Un succès permettrait aux joueurs de Gomes de continuer à suivre de plus prés la course. Par ailleurs, les rencontres ASMO-WAT, MCEE-CABBA et MCS-RCR, qui constituent des derbies régionaux et des retrouvailles entre anciens pensionnaires de l'élite, ne manqueront pas de drainer la foule. Dans le bas du tableau, la confrontation entre l'Amel Boussâada et le Raed de Kouba, deux relégables, est très intéressante à suivre aussi. Les deux formations n'ont toujours pas connu de victoire durant cet exercice. Les protégés de l'entraîneur, Anghelescu, devront faire prouve de beaucoup de courage et de concentration pour essayer de tirer leur épingle du jeu de ce périlleux déplacement à Boussâada.

R.M



Programme



- JSM Skikda-CRB Ain Fekroun

- MC Saida-RC Relizane

- ASM Oran-WA Tlemcen

- MC El Eulma-CA Bordj Bou Aarreridj

- A Boussâada-RC Kouba

- CA Batna-JSM Bejaia

- MO Bejaia-GC mascara

- ASO Chlef-AS Ain Mlila