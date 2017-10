Ligue-1 (6e journée) Aujourd’hui et demain : Chocs au sommet

Cette 6e journée sera amoindrie par le grand derby du centre entre le MC Alger et l’USM Alger reporté à une date ultérieure afin de permettre à cette importante joute de se jouer sur la pelouse en gazon naturelle du stade 5-Juillet.

De plus, l’USMA va jouer une rencontre décisive contre le WA Casablanca dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions d’Afrique, le 21 octobre. À l’aller, à Alger, stade 5-Juillet, les deux équipes se sont séparées sur le score de (0 à 0).

Du coup, la sortie du CRB, demain vendredi, dans son fief du 20-Août, sera suivie avec une attention particulière. Il est clair que jusqu’ici les poulains de Todorov ont fait pratiquement un sans faute, sauf le demi-échec devant l’ESS (0 à 0). Cependant, lors de cette confrontation contre les gars du sud algérien, la JS Saoura doit être sur ses gardes repos. Cette équipe drivée par Fouad Bouali ne sera nullement une quantité négligeable. De plus, elle a toujours réussi de très bonnes prestations pour ne pas dire «résultats». Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle traverse une phase euphorique. Aux belouizdadis d’être prudents et attentifs. Ils risquent même de déchanter cette fois-ci, eu égard à la force exhibée par cette formation après déjà cinq journées. À l’affût, les Sétifiens sont très motivés pour engranger un autre succès surtout qu’ils joueront at home devant cette bonne formation de Médéa qui avait été imperméable devant le MCA, à Bologhine. En dépit d’une grande domination, les Médéens n’ont pas abdiqué. Ils ont tenu leur « cage » inviolée jusqu’au bout. L’avantage du terrain aura son importance, surtout que les poulains de Madoui n’ont pas encore cédé le moindre point dans leur fief du 08-Mai 45. Ils seront les favoris pour cette

4e sortie, at home, en six journées. L’ESS a affronté le MCA, à Bologhine (1-1) et le CRB (0 à 0). Ceci dit, on espère que le spectacle sera de la partie pour ces deux équipes qui pratiquent du bon football. Aujourd’hui, à Bel Abbès, l’USMBA, recevra une équipe de la JSK qui vient d’engager le technicien français, Jean Yves Chay. Elle espère continuer sur sa lancée, surtout après la difficile victoire, à Tizi-Ouzou, devant le DRBT. Toutefois, les poulains de Chérif El Ouazzani, qui se sont payés les Usmistes assez nettement (2 à 0), ne seront pas faciles à manier. Ils auront à cœur d’enchaîner avec un autre succès. Ce qui pourrait les propulser aux premières loges.

Le derby du centre qui aura lieu, au stade 20-Août, entre le NAHD et le PAC, ne sera pas de tout repos pour les camarades de Cherfaoui, l’ex-Belouiozdadi. Il est clair que les Nahdistes vont profiter de l’inexpérience de cette équipe du PAC pour remporter le match. Néanmoins, une tâche difficile vu la force tranquille de cette équipe de Zetchi. Il est certain qu’on assistera à du beau football.

Que le fair play soit au rendez-vous !

H. G.



Programme aujourd’hui



À Sidi Bel-Abbès:

USM Bel-Abbès - JS Kabylie (16h00)



À Alger (Stade 20-Août 1955) :

NA Husseïn Dey - Paradou AC (16h00)



Vendredi, 13 octobre 2017 :

À Alger (Stade du 20-Août 1955):

CR Belouizdad - JS Saoura (16h00)



À Sétif (Stade 8-Mai 1945) :

ES Sétif - Olympique de Médéa (17h00)



Samedi, 14 octobre 2017

Stade à déterminer :

USM El Harrach - MC Oran (16h00)



À Biskra (Stade El-Alia) :

US Biskra - CS Constantine (16h00)



À Tadjenanet (Stade Smaïn Lahoua) :

DRB Tadjenanet - USM Blida (16h00)



Stade à déterminer :

MC Alger - USM Alger (Reporté à une date ultérieure)