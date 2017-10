Echecs, Championnat d’Algérie juniors : Lina Nassr et Brahami Lamine sacrés

Les échiphiles, Lina Nassr de l’ES Tizi Ouzou et Brahami Lamine du CF Aoukas Béjaia, ont été sacrés champion d'Algérie des échecs de la saison-2017 de la catégorie (Juniors) à l'issue du Championnat national disputé du 4 au 7 octobre à l’auberge des jeunes de Souk El Tetine de Bejaia. Cette manifestation sportive de cinq jours, organisée par la ligue de wilaya de Béjaia, a vu la participation de douze meilleurs échiphiles filles et 24 garçons, issus de 14 clubs de wilayas du pays. Ce championnat, disputé selon le système suisse en 7 rondes à la cadence d’une heure au finish, a été assuré par Amokrane Ali et Haddou Najib, arbitre principal. Les techniciens présents ont été unanimes pour déclarer que le niveau était appréciable de la part de l'ensemble des participants. Ce championnat a été clôturé par une cérémonie de remise de trophée aux vainqueurs, en présence des membres de la Fédération et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya hôte.

Classement final filles :

1. Lina Nassr (ES Tizi Ouzou) 6 pts (cumul 21,5)

2. Nassr Rania (ES Tizi Ouzou) 5,5 pts (cumul 21,5)

3. Djerroud Chahrazed (Béjaia Club Echec) 5,5 pts (cumul 17,5)

Classement final garçons :

1.Brahami Lamine (FC Aokas Béjaia) 6 pts (cumul 20,5)

2. Bensadi Lotfi (Béjaia Club Echec) 5 pts (cumul 20,0)

3. Nassr Ahmed (ES Tizi Ouzou) 5 pts

(cumul 19,0) .