Sports Aériens-Tlemcen : formation de pilotes de parapente

La formation de pilotes et de parapente (PPL) constitue le cheval de bataille de l’aéroclub de Tlemcen, a-t-on appris samedi du président de l'association des sports aériens de Tlemcen, Sari Tahar. Pour la seule année 2017, l’aéroclub de Tlemcen a formé sur le plan théorique au titre de la huitième promotion, cinq pilotes dont quatre lors d’une session exceptionnelle au mois d’avril passé. Pas moins de 32 candidats en lice pour l’octroi de diplômes de pilotes en parapente, rappelle-t-on, précisant que ces candidats ont été déclarés admis par un jury présidé par la direction de l’aviation civile (DACM). Pour le renouvellement de l'agrément ministériel en prévision de la 9e promotion de formation en PPL théorique, la DACM exige de l'aéroclub l'installation d'une plate-forme «E-EXAMEN» au même titre que les écoles d'aviation, a indiqué Sari, soulignant que le statut et règlement de ces écoles sont à but lucratif, contrairement aux aéroclubs qui fonctionnent au titre de l'intérêt général sur la base de subventions des administrations et de dons.

«Le coût pour l'installation de cet équipement s'élève à 1.696.500 dinars, selon le devis qui nous a été adressé par un organisme national spécialisé agréé par la DACM», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le programme d'action adopté par l’association porte entre autres sur la relance de stages en paramoteur et aéromodélisme, ainsi que l'achat d'un paramoteur. À noter la participation des athlètes de l’aéroclub à différents stages et examens programmés par la Fédération algérienne des sports aériens (FASA).

L'association de Tlemcen a participé aux festivités de célébration de l'indépendance et de la jeunesse avec un stage de formation pour la confection de maquettes d’avions. Des exhibitions en paramoteur ont été également organisées à l'occasion de l'inauguration officielle du Championnat africain d'athlétisme au plateau «Lalla Setti».

Quatre paramoteurs et deux athlètes ont été dépêchés par la Fédération algérienne des sports aériens (FASA) pour agrémenter cette manifestation. À signaler que Melle Mahi Sara, membre de l'aéroclub de Tlemcen a été élue, lors de l'AG élective du 9 mars 2017, membre du bureau Fédéral de la FASA, puis désignée présidente de la commission communication et information. «C'est la première fois qu'une femme fait partie du bureau de la FASA et c'est à l'honneur de l'Aéroclub de Tlemcen», a déclaré Sari Tahar.