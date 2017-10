Daesh assiégé à Raqa : Discussions pour évacuer les civils

Des discussions étaient en cours hier à Raqa, ex-place forte du groupe Etat islamique (EI) en Syrie, pour évacuer les civils pris au piège des combats, avant l'assaut final des forces appuyées par Washington pour déloger les derniers terroristes. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes, contrôlent désormais la quasi-totalité de Raqa, ville du nord de la Syrie qui était devenue la "capitale" de facto de l'EI dans ce pays en guerre. Elles sont appuyées dans leur offensive par une coalition internationale anti terroristes conduite par les Etats-Unis. Avant de mener l'assaut final contre les derniers réduits tenus par l'EI dans le centre-ville, la coalition a indiqué mardi soir que des responsables locaux et des figures tribales menaient des discussions pour que les civils puissent être évacués. Selon l'ONU, environ 8.000 civils seraient toujours bloqués à Raqa. "Le Conseil civil de Raqa mène des discussions pour déterminer le meilleur moyen de permettre aux civils pris au piège de Daech de quitter la ville", a indiqué la coalition dans un communiqué, en soulignant que certains civils "sont utilisés comme des boucliers humains par les terroristes". Entre 600 et 700 membres de l’EI se trouveraient encore à Raqa, a indiqué à l'AFP la porte-parole des FDS pour l'offensive sur Raqa, Jihan Cheikh Ahmad. Entre 800 et 900 autres blessés seraient également encore dans la cité.