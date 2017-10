Semaine Coréenne 2017 : Une manifestation riche en découvertes

La «Semaine coréenne 2017», événement culturel annuel organisé par l’ambassade de Corée, s’est achevée, dimanche 8 octobre, par une soirée gastronomique qui fut très surprenante tant pour les yeux que pour les papilles.

De grands chefs de la célèbre chaîne de restaurant «Congdu», venus spécialement de Corée, ont présenté, devant les regards curieux des participants, des mets typiquement coréens aux senteurs et saveurs de la mer, de la terre et de la montagne.

En effet, les activités de la Semaine coréenne ont concerné, cette année, plusieurs volets. La Coupe de l’ambassadeur de taekwondo, grand événement sportif, rehaussée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports et du wali d’Oran, a été organisée à Alger et à Oran, pour le grand plaisir du public algérien. Il est à rappeler que les deux finalistes, dans les catégories seniors homme et dames, ont bénéficié d’une prise en charge complète pour participer à la Coupe des Ambassadeurs de taekwondo, qui se tiendra à Séoul au mois de novembre prochain.

Pour le volet culturel et académique, le spectacle musical «Jambinai», groupe de post-rock, a permis de découvrir une autre facette de la culture coréenne dans toute sa modernité et créativité.

Dans le même sillage, le concours d’expression orale en langue coréenne, qui s’est tenu à la salle Ibn Khaldoun, a permis de confirmer l’intérêt croissant des jeunes Algériens pour le hangeul (langue coréenne).

Dans le but d’encourager les nouveaux apprenants et de promouvoir la langue coréenne, M. Park Sang-jin, ambassadeur de la République de Corée, accompagné de Madame Ryhou Bok-Ryeol, ministre-conseillère et Chef de mission adjointe, ont également assisté, mercredi 4 octobre, à l’inauguration de l’exposition de livres coréens à la bibliothèque de l’université d’Alger 1.

Lors de la cérémonie à laquelle ont pris part le recteur de l’université d’Alger 1, l’ambassadeur de la République de Corée a réitéré son souhait de voir les échanges académiques s’intensifier davantage entre les universitaires des deux pays. Il a émis le vœu de créer un département d’enseignement de la langue coréenne afin que cette dernière soit une discipline à part entière et soldée par une formation diplômante.

Enfin, l’autre événement marquant de cette Semaine coréenne a concerné le volet économique. Devant un parterre de cadres et d’experts algériens, les chercheurs du KIEP (Institut coréen pour la politique économique internationale) ont exposé l’expérience et les grandes étapes du développement économique de la Corée du Sud.

Cette occasion fut propice à l’échange de points de vue entres experts coréens et algériens, lesquels ont également présenté la situation actuelle de l’économie algérienne et ses perspectives de relance.

Sarah A. B. C.