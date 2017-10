Publication de Salim Souhali : Batna, histoire d’une ville

«Batna, histoire d’une ville» est le nouvel ouvrage de Salim Souhali, paru aux éditions Anzar, relatant l’histoire et l’évolution de la capitale des Aurès et qui sera disponible dans les prochains jours, a annoncé à l’APS son auteur. Assurant avoir adopté une méthode chronologique dans l’exposition des évènements majeurs ayant marqué le développement de la cité, M. Souhali a indiqué que ce livre est une sorte de restauration de la mémoire de la cité à travers les principaux faits ayant marqué sa naissance jusqu’à l’indépendance du pays. L’ouvrage, d’un volume moyen de 298 pages, comporte une collection d’anciennes photographies en noir et blanc des sites et des personnalités marquantes ainsi que des manuscrits et de vieux journaux. Paru en langue arabe, cet ouvrage donne des informations documentées sur certains aspects peu connus de l’histoire de la ville qui a connu la publication, en 1880, d’un journal intitulé Echo du Sahara et un autre intitulé Aurès, paru en 1881, soit une année après. Pour M. Souhali, cet ouvrage est le fruit d’inlassables efforts de plusieurs années de collecte de témoignages vivants et de documents. Né en 1956 à Rehaouet (Batna), Salim Souhali est un intellectuel polyvalent, dramaturge, compositeur de musique, caricaturiste et plasticien, ayant publié plusieurs livres dont une série intitulée «Abtal min Biladi», consacré aux rois amazighs. (APS)