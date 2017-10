Organisé par une association locale : 1er festival de l’artisanat en décembre à Oran

Le premier festival national de l’artisanat se tiendra à Oran du 27 décembre 2017 au 2 janvier 2018 au palais des expositions du centre des conventions Ahmed-Benhmed, a-t-on appris de Mme Sefraoui Rabha, présidente de l’association Soleil. Cet évènement apporte deux nouveautés. D’abord, il s’agit du premier évènement dédié aux métiers de l’artisanat organisé sous forme d’un festival et non d’un salon. L’autre nouveauté réside dans le fait que c’est une manifestation organisée à 100% par une association locale qui active dans le secteur depuis plus de 20 ans. «j’ai dû travailler très dur pour concrétiser mon projet qui a commencé par un rêve. Nous voulons faire de cet évènement un espace et un rendez-vous pour valoriser tous les produits artisanaux qui représentent la richesse culturelle nationale de notre pays. Aussi déterrer et ressusciter des vieux métiers d’artisanat et les faire connaître aux nouvelles générations. On ne peut pas parler de la relance du secteur du tourisme sans développer l’artisanat et ses métiers. Et comme vous le savez, le tourisme est l’un des piliers d’une économie alternative créatrice de richesse, comme c’est le cas partout dans le monde. C’est pourquoi nous voulons que notre évènement ait un impact sur l’économie locale et nationale, car un métier fait vivre et souvent permet la création des micros et petites entreprises qui se développent et contribuent à l’économie nationale», assure Mme Sefraoui Rabha. Cette dernière a fait savoir que le festival national de l’artisanat se tiendra sous le parrainage du ministère du tourisme et de l’artisanat et verra la participation de 200 à 250 exposants dont certains représentent l’artisanat de pays étrangers (la Syrie, la Tunisie et la Palestine» et l’Italie à travers l’association algéro-italienne Maison Matti. Concernant le programme et le contenu de la future manifestation, notre interlocutrice a tenu à souligner le caractère festival de l’évènement et donc, dit-elle : «outre la mise en contact entre les exposants et les professionnels du secteur, il est prévu la tenue de nombreux ateliers des activités artistiques, de l’animation culturelle des défilés de mode. Concernant les produits qui y seront exposés, cela va du simple vêtement authentique jusqu’à la poterie en passant par la céramique, la tapisserie, la bijouterie, la sculpture sur bois et le soufflage de verre», a confié l’organisatrice du salon. A l’heure actuelle, plus d’une cinquantaine d’exposants ont déjà confirmé officiellement leur participation au festival de l’artisanat, a-t-on souligné.

Amel Saher