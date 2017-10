ONS : Croissance du PIB de 1,5%

La croissance du PIB global de l’Algérie a été de 1,5% au deuxième trimestre 2017 par rapport au même trimestre de l’année 2016, a appris l'APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Quant au taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, il a été de 2,1% au cours du deuxième trimestre de l’année 2017 (contre 3,5% durant la même période de l’année 2016), indique la même source. En valeurs courantes, le PIB du deuxième trimestre s’est accru de 5,9% (contre 4% durant la même période de l’année 2016). Cette évolution en valeur courante, et compte tenu de la croissance en volume du PIB, a ainsi conduit à une hausse du niveau général des prix de 4,4% au 2e trimestre 2017 (contre 0,9% pour la même période de l’année écoulée), indique l'ONS. Pour rappel, la loi de finances 2017 prévoit une croissance du PIB hors hydrocarbures de 3,9%. Dans son rapport mondial publié mardi dernier, le Fonds monétaire international (FMI) a légèrement revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l’Algérie sur 2017 et 2018. Cette institution financière internationale table désormais sur une croissance de 1,5% en 2017 contre 1,4% dans son pronostic d’avril dernier. La croissance de l’Algérie devrait baisser un peu moins que prévu en 2018 à 0,8% contre 0,6% projeté en avril, et reprendre de la vigueur à 2,4% en 2022, selon cette institution de Bretton Woods. (APS)