Salon International de la Gestion Urbaine : Vivre la ville

Une soixantaine d’exposants dont plusieurs représentant de firmes étrangères participent à la 8e édition du Salon International de la Construction et la Gestion Urbaine «Oran-Expo BTPH» qui se tient du 9 au 12 octobre au palais des expositions Ahmed-Benahmed.

Plusieurs secteurs d’activité sont représentés dans cette manifestation — organisée par GMR Event Algeria en partenariat avec Global Events Algeria — parmi lesquels, les gros œuvres, la menuiserie et fermeture, finition et décoration, matériel et outillage, revêtement de sol urbain, mobilier urbain, éclairage public, signalétique urbaine, espaces vert, gestion des déchets, adduction des eaux, l’énergie et la gestion et équipements destinés aux collectivités locales. Selon les organisateurs, l’objectif de ce Salon est de créer un rendez-vous «incontournable» pour les professionnels du secteur du BTPH et une plate-forme de rencontres entre l’offre et la demande en suscitant l’intérêt de tous les acteurs du secteur du BTPH. «Cette manifestation économique intègre pleinement la stratégie du gouvernement notamment celle du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et se tient dans un contexte particulier marqué par l’obligation de notre économie de relever un double défi. D’abord celui de créer ses propres ressources pour faire face à une demande domestique sans cesse croissante et de plus en plus exigeante sur le plan de la qualité, ensuite, parvenir à placer le produit national sur le marché des exportations», a-t-on souligné.

Des conférences-débats sont programmées en marge du Salon et devront aborder des thèmes d’actualité en rapport avec la gestion urbaine et le développement durable.

Au programme, un focus sur les acteurs de la pratique urbaine locale : en mouvement vers la "construction d’une réelle gouvernance urbaine" qui sera présenté conjointement par le Dr. Anouche de l’USTO et M. Amrouche.

Il convient de souligner que le coup d’envoi de cette manifestation a été donné par le wali d’ Oran.

Amel Saher