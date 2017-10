Baccalauréat : Début des inscriptions

Les inscriptions à l’examen du baccalauréat (scolarisés et libres), au titre de l'année scolaire 2017-2018, ont débuté lundi dernier, a annoncé la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, sur sa page Facebook.

Les candidats ont eu toutes les peines du monde à accéder à ce site, mais ce n’est pas trop tard, puisque la période des inscriptions devrait durer un mois et s'étalera donc jusqu'au 9 novembre à travers le site internet http://bac.onec.dz.

S'agissant des examens de l'enseignement secondaire et primaire, les inscriptions sont prévues du 15 octobre au 15 novembre 2017, via le site http://bem.onec.dz pour le secondaire et http://cinq.onec.dz pour le primaire.

Le ministère de l’Education nationale a également fixé le calendrier de l’examen de fin d’année pour les trois cycles d’enseignement au titre de l'année scolaire 2017-2018. Les épreuves du baccalauréat auront lieu du dimanche 3 au jeudi 5 juin 2018, l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) se déroulera du lundi 28 au mercredi 30 mai 2018, tandis que l'examen de fin de cycle primaire a été fixé au 23 mai 2018.

A rappeler que le nombre de candidats aux trois examens nationaux pour la session 2017 était de 760.652 candidats pour l'examen de fin de cycle primaire, 566.221 candidats pour l'examen du BEM et 761.701 pour l'examen du baccalauréat.



Aucune modification au bac 2018



Il faut dire, selon la ministre du secteur, qu’aucune modification ne sera introduite cette année à l’examen du baccalauréat. Mme Benghebrit avait déclaré que «le dossier de réforme de baccalauréat était au niveau du gouvernement pour examen», affirmant que le système du baccalauréat de cette année (2017-2018) «ne subira pas de modifications» d'autant que «l'organisation de cet examen national suivra le même protocole que celui adopté pour le baccalauréat 2017». Les propositions contenues dans le document, devant, selon Mme Benghebrit, assurer le «renouveau» de l’école algérienne. La ministre, qui avait livré les grands axes de la réforme de l’examen du bac, avait annoncé une application “progressive”, puisqu’elle s’étalera sur une période de 5 ans. Nouria Benghebrit avait indiqué que le consensus est établi sur la réduction de la durée de l’examen du bac de 5 à 3 jours seulement. La ministre a, en outre, déclaré qu’il était temps de “sortir du bac généraliste” et d'aller vers un bac spécialisé, en annonçant qu’à l’avenir, “l’identité de la spécialité” sera prise en compte. Selon elle, un consensus a été établi “pour que l’évaluation continue” et donc pour que “l’effort fourni par l’élève tout au long de l’année soit pris en compte”.

La ministre a également précisé que les principes de base qui font déjà consensus s’articulent, en plus de la non-suppression de matières, autour des modalités d’évaluation (écrite et continue), de la différenciation entre les matières de spécialité et les matières secondaires. Par ailleurs, Nouria Benghebrit a affirmé que l’enseignement en langue arabe «sera maintenu, mais que la terminologie scientifique, qui est fondamentale, sera désormais introduite en langue française et anglaise, dans les manuels scolaires et les glossaires». Les propositions relatives à la réforme en question, comporte la réduction de la durée de l’examen de 5 à 3 jours seulement. La réforme prévoit également l’obligation faite à tous les candidats au baccalauréat, quelle que soit leur filière, d’inclure les deux matières que sont l’arabe et la philosophie. Les autres propositions portent sur la volonté d’aller vers un bac spécialisé et la prise en considération de l’identité des filières, ainsi que le contrôle continu qui, désormais, “comptera dans la note finale”, afin de “revaloriser l’évaluation pédagogique de l’enseignant et lui redonner du sens”. Concernant les questions du baccalauréat qui seront posées aux candidats, il est prévu que “le contenu des épreuves (…) devrait progressivement porter sur des questions qui exigent beaucoup plus l’analyse que la mémorisation”, et ce, notamment pour «diminuer le recours aux cours privés», et afin de «contrer les tentatives de fraude».

Le projet de réforme de l’examen du baccalauréat “ne propose pas de réintroduire le système de rattrapage”, autrement dit, la moyenne 10/20 pour l’obtention sera maintenue. Comme il n’aborde pas “la réorganisation technique” de l’examen, qui fait l’objet d’étude par une commission mixte (ministère de l’Éducation/ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication).

Salima Ettouahria