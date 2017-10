M. Gaïd Salah : « Construire une armée forte, moderne et développée »

Le vice-ministre la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a réitéré, à Tamanrasset, au troisième jour de sa visite à la 6e Région militaire, la détermination du Haut Commandement de l'ANP à construire une armée «forte, moderne et développée», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Présidant une réunion de travail au siège du commandement de la région, en présence de l'état-major de la région, des commandants des secteurs opérationnels et leurs états-majors, ainsi que les chefs d'unités, et après avoir suivi un exposé portant sur la situation globale de la région, présenté par le commandant de la région, suivi par des présentations des commandants des secteurs opérationnels et des responsables des différents corps de sécurité, le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a réitéré «l'importance vitale» de cette région militaire et le «rôle efficace» des unités déployées le long des frontières, dans la sécurisation du pays de tous les fléaux, à leur tête le terrorisme, le crime organisé et la contrebande de tous genres, mettant l'accent sur la détermination du Haut Commandement de l’ANP à «construire une armée moderne et développée capable de sécuriser toute parcelle de la terre d’Algérie, de protéger son indépendance et de sauvegarder sa souveraineté nationale». «Les étapes de modernisation, au sein de l’ANP, dans tous les domaines, méritent d’être valorisées et saluées, et constituent notre fierté. Vous connaissez parfaitement et sans nul doute, en tant que cadres et par l’exercice de vos missions d’armes, la grandeur de ces étapes franchies avec une persévérance et une ferme détermination, sous le commandement et avec les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et vous considérez la portée de leur influence positive sur l’amélioration graduelle et continue du niveau de la pratique professionnelle chez les personnels militaires de toutes catégories confondues.



Amélioration graduelle et continue du niveau de la pratique professionnelle



Vous accompagnez, voire palpez de si près le degré de l’état-prêt et de la disponibilité opérationnelle atteint par nos forces armées avec toutes leurs composantes, ainsi que la bonne performance de leurs propres missions», a-t-il souligné. Ceci constitue effectivement, selon le vice-ministre de la Défense nationale, «une source de satisfaction et de motivation en même temps, ce qui me laisse saisir la présente occasion pour saluer les efforts laborieux, soutenus et permanents que l'ensemble des personnels de l'ANP fournit chacun dans la limite de ses missions et de ses compétences».



Assimiler et maîtriser parfaitement les nouvelles techniques et technologies de pointe



«Ces efforts que nous valorisons grandement autant que nous aspirons, au sein de l'ANP, à réaliser davantage d’exploits et de réalisations à la hauteur des ambitions que nous voulons concrétiser, sur le terrain, avec l’aide d’Allah le Tout-Puissant», a-t-il affirmé, réitérant la détermination du Haut Commandement de l'ANP à «construire une armée forte, moderne et développée, dont le pivot s'articule sur la ressource humaine qualifiée et spécialisée, capable d’assimiler et de maîtriser parfaitement les nouvelles techniques et technologies de pointe, une ressource capable d’accompagner les défis effrénés qui s’inscrivent dans le cadre des exigences du devoir de la protection de l'indépendance de l'Algérie et de la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son unité populaire et son intégrité territoriale». «Telles sont les missions nobles qui constituent la fierté de l'ANP devant être toujours à la hauteur de leur parfait accomplissement», a-t-il ajouté. À l’issue de la rencontre, le général de corps d'armée a donné des orientations et des instructions découlant toutes de «la nécessité de s’armer de vigilance et de prudence, pour pouvoir épargner notre pays de tous les desseins maléfiques et des préjudices sécuritaires, sociaux et économiques».

Le communiqué du MDN rappelle que lors de sa visite à la 6e région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale a tenu une rencontre d’orientation avec les cadres et les éléments de la Région, inspecté quelques unités mobilisées aux frontières sud du pays et rencontré les cadets de la nation à Tamanrasset. Avant sa réunion de travail au siège du commandement de la région, Gaïd Salah, accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la 6e région militaire, a déposé une gerbe de fleurs et a récité la Fatiha du Saint Coran, en hommage au défunt moudjahid Hibaoui El-Ouafi, dont le siège du Commandement de la Région est baptisé de son nom.