Elections locales 2017, M. Derbal : Toujours plus de transparence

Le président de la Haute instance indépendante pour la surveillance des élections, Abdelouahab Derbal, qui a effectué hier une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a déclaré que la bataille qui doit être menée actuellement par tous les partenaires de l’opération, qu’ils soient membres de parti, de l’instance, au sein de l’administration, la presse ou même la société civile, est celle de l’assainissement du fichier électoral.

De cette dernière dépend la crédibilité des élus et même celle du vote a déclaré M. Derbal qui a expliqué que l’élu qui est cautionné par un corps électoral assaini est accepté par les citoyens. Il peut également appliquer des décisions même difficiles fort de cette légitimité. L’assainissement du fichier électoral offre la possibilité d’éviter toutes les lectures sur le déroulement du scrutin a affirmé le président de la HIISE. Sur quelle base peut-on estimer la participation aux élections puisque le taux est calculé selon le nombre des inscrits ? S’est- il interrogé ? Un faux fichier donne de faux résultats a indiqué M. Derbal qui a donné l’exemple du taux de participation du scrutin passé. Personne ne peut juger s’il a été bon ou mauvais puisque l’opération n’est pas terminée. Ce dernier n’a pas manqué de se rendre au siège de la DRAG et aux bureaux de vote de plusieurs APC où il a rencontré les responsables de l’opération. Il leur a rappelé la responsabilité qui leur incombe dans l’assainissement des fichiers. «Vous devez veiller à éviter les double inscriptions et même annuler celles des personnes nés entre 1900 et 1920. Que ceux d’entre eux qui sont vivants présentent des recours eux ou leurs familles afin de ne pas utiliser les cartes de personnes décédées», a-t-il dit. Le président de la HIISE qui a animé une conférence de presse au siège de la permanence de l’instance a précisé que la surveillance des élections législatives passées a été la première mission et a été très instructive. M. Derbal a rappelé que l’instance a présenté de nombreuses remarques en plus de celles des observateurs étrangers. «En attendant la révision de la loi organique sur les élections qui nécessite beaucoup de temps, nous avons pu corriger beaucoup de situations grâce aux décrets qui ont été promulgués» a-t-il annoncé. Parmi les acquis réalisés a-t-il relevé figure la création d’une commission mixte avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales qui permet une meilleure coordination entre les deux parties dans l’organisation du scrutin. M. Derbal a écarté la possibilité de la venue d’observateurs étrangers eu égard au caractère local des assemblées a noté que leur invitation ne veut pas dire qu’il y a un doute sur la transparence des élections. «Moi-même j’ai supervisé des élections aux Etats-Unis d’Amérique» a-t-il pr écisé.

Le président de la HISSE a annoncé également que des candidats qui ont trafiqué des formulaires de signatures ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République qui a été saisi par l’instance, il a déclaré que tout manquement à la loi que ce soit par une tentative de corruption, faux ou usage de faux ou abus d’autorité doit être signalé. Il s’agit de crimes qui sont punis par la loi.

SETIF

Ecoute et concertation

A Sétif, la préparation des prochaines échéances locales continue de battre son plein, marquée par d’intenses préparatifs à l’effet de réunir toutes les conditions nécessaires à leur bon déroulement. Un engouement affiché à travers toutes ces discussions qui animent les cafés et autres espaces publics et font que ces prochaines élections constituent même le fait d’actualité et retiennent l’attention de toutes ces femmes et ces hommes, pas loin du million aux dernières législatives qui iront se prononcer sur la liste, plutôt les candidats qui, au delà de leur appartenance partisane ne manqueront pas de jouer sur cette fibre sensible de l’enfant du village et récolter le plus grand nombre de voix. Il reste à entendre bien des citoyens, que l’ère des promesses vaines semble être révolue à jamais et que ces élections locales qui ont de tous temps suscité l’adhésion des populations par rapport à cette proximité qui lie l’élu au citoyen portant essentillement sur le développement local sont d’ores et déjà tournées vers la compétence et la crédibilité. De tous les débats, il ressort que les derniers amendements de la Constitution sont repris par de nombreux citoyens qui reviennent de ce fait sur les prérogatives conférées à l’élu et au président d’APC, tout comme celui de l’APW, évoquant la nécessité de voir des candidats véhiculant du savoir et du savoir-faire pour faire preuve d’imagination et partant être capables de générer la richesse et l’emploi au niveau de leur commune ou de leur wilaya. Dans ce contexte, Abderahim universitaire qui ira se prononcer pour la première fois, ne cache pas son souhait de voir s’instaurer dans la dimension qu’elles méritent toutes ces valeurs de la démocratie participative : « Loin de relever d’un slogan ou d’opérations conjoncturelles, la démocratie participative peut apporter beaucoup pour peu qu’elle repose sur l’écoute et la concertation constantes des élus avec les citoyens ».

Dans une wilaya ou l’imposant électorat sera à coup sûr, une fois encore convoité par les formations en lice, 386 listes dont 372 pour les APC et 14 pour l’APW ont été déposées par 18 partis et une liste de coalition. Pour l’heure, c’est environ 130 rejets partiels qui ont été prononcés après examen et permis aux formations politiques de les remplacer ou pour les 24 de saisir le tribunal administratif.

F. Zoghbi

Annaba

Opération de charme



Annaba, quatrième grande ville du pays a toujours suscité un intérêt grandissant auprès des partis politiques lorsqu’il s’agit d’élections locales ou législatives, et ce depuis la mise en œuvre du pluralisme politique. Lequel des partis politiques ou des listes de candidats indépendants aura la faveur des électeurs pour accéder aux destinées de cette commune, en remportant la majorité des voix lors des élections locales. En attendant le démarrage de la campagne électorale à partir du 29 octobre, les candidats partisans et indépendants ont déjà commencé leurs contacts dans la perspective de ratisser large le jour du scrutin , en sensibilisant les électeurs autour des objectifs qu’ils comptent réaliser en cas de victoire. A l’exception d’une éventuelle surprise qui n’est pas à écarter à l’issue de ces joutes électorales, ce sont surtout les partis politiques que l’on qualifie de grosses cylindrées en l’occurrence le FLN, le RND, le Hamas et le PT qui ont l’habitude de disputer âprement la course .Le fichier électoral de la commune de Annaba compte 179 591 inscrits à l’issue de la clôture de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales qui a enregistré 484 nouveaux inscrits et la radiation de 1045 autres, indique le chef de service du bureau des élections de l’APC de Annaba,M Bachir Athamnia. Pour le déroulement de ces joutes électorales , la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya a retenu pour la commune de Annaba, 51 centres et 409 bureaux de vote qui seront encadrés par 6.092 personnes. Par ailleurs, la révision annuelle des listes électorales est toujours en cours pour s’achever le 30 octobre. Des sites devant accueillir les portraits des candidats partisans et indépendants pour les besoins de la campagne, ont été également retenus pour permettre aux habitants de prendre connaissance de ceux qui postulent pour les représenter dans la future Assemblée populaire communale.

B. Guetmi

SIDI BEL-ABBES

Finalisation des listes

Seize formations politiques sont en lice au niveau de la wilaya. Un peu plus de 6.000 candidatures sont déposées pour l’élection de 52 APC et APW, selon le directeur de la réglementation qui précise la spécificité de l’étape consacrée à la finalisation des listes âpres naturellement les formules d’usage et l’examen ou l’étude réglementaire des dossiers de tous les candidats.

La période a été propice en outre pour susciter les commentaires et provoquer aussi des contestations au sein par exemple du parti du FLN dans la région.

Des communiqués ont été diffusés pour dénoncer le choix des candidats et l’élimination d’aitres prétendants jugés militants de base et par voie de conséquence remettre en cause le travail de la commission de candidature. Même l’administration n’est pas épargnée dans ces documents. «On ne peut tolérer ces dépassements et abandonner les militants de la première heure qui soutiennent le programme du Président et demeurent fidèles à une ligne de conduite…», s’exclame, le député, M.Kamis.

Une observation relayée d’ailleurs par les cadres du parti… Bref, une atmosphère électorale prévaut déjà comme pour conditionner un environnement et accrocher le citoyen qui doit faire son choix le 23 novembre prochain pour élire son candidat à l’APC et l’APW.

Pour les autres formations politiques telles que le RND, la discipline est de rigueur.

Le respect du choix de la base reste la règle observée par le commun des sympathisants pour au contraire se lancer dans la préparation de la campagne électorale après avoir déjà conçu un programme d’action reposant sur l’identification des véritables préoccupations de la région. Discrets, les autres prétendants tels que TAJ ou HMS, relativement implantés dans la wilaya, préfèrent le travail de proximité et l’efficacité dans l’action de sensibilisation. Aussi, El Karama préfère l’observation du décor local et tente graduellement de s’introduire dans le paysage.

En attente de la publication officielle des listes et l’identification des candidats, la population locale reste à l’écoute et se montre exigeante au vu de l’importance de ses attentes et de ses préoccupations diverses.

Exigeante pour sa meilleure représentativité tout simplement. C’est d’ailleurs cette notion de représentativité que le débat engagé dans la place publique s’articule et focalise l’attention devant les enjeux du contexte. Des enjeux économiques notamment pour l’exploitation des ressources existantes, la rentabilisation d’un système d’organisation et la création des richesses. En clair, des élus à la hauteur des exigences de l’étape et en prise avec la réalité du terrain.

Pour l’heure, l’administration se consacre au suivi de la réactualisation du fichier électoral devant sans doute revoir à la hausse le nombre des électeurs aujourd’hui de l’ordre de 452.799. Un nombre réparti à travers 185 centres de vote totalisant 986 bureaux de vote…

A. Bellaha