M. Bedoui à Ghardaïa : Appel à une stratégie participative

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a plaidé, hier à Ghardaïa, pour une stratégie participative pour la création de richesse et le développement des collectivités locales.

Les élus locaux doivent penser à une stratégie pour la création de richesses et d’emplois pour répondre aux attentes de leurs électeurs, a indiqué le ministre au deuxième jour de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Ghardaïa. Il a précisé, dans ce sens, que la concrétisation du processus de décentralisation passe par la création de la richesse au niveau des communes, «afin de répondre aux exigences croissantes des citoyens et participer également au développement socio-économique des régions». «Les pouvoirs publics vont accompagner et garantir la mise en œuvre des mécanismes pour la concrétisation des projets visant à absorber le chômage et à créer une plus value», a-t-il soutenu, ajoutant que «l’approche participative» de la gestion des collectivités locales peut apporter des solutions adéquates aux problèmes du citoyen.

En visitant le site de la nouvelle zone d’activités de Berriane, le ministre a appelé les futurs élus locaux à penser à la création de zones d’activités. Un intérêt particulier sera accordé par le ministère aux zones d’activités, afin de participer à la création d’emplois, de richesses et d’une plus value pour l’institution communale, a-t-il souligné. Les pouvoirs publics s’assignent pour objectif la mise en œuvre de la participation des élus et des citoyens dans le domaine de la gestion de la chose publique, ainsi que la prise en charge sur le terrain, avec les moyens locaux, des doléances de la population en matière d’emplois, de logements et autres. Il a, dans le même contexte, rassuré les jeunes recrutés, selon la formule du pré-emploi, notamment les diplômés universitaires et les promus de la formation professionnelle, que «l’Etat ne va pas les abandonner». Le représentant du gouvernement a aussi mis en avant l'engagement de l'Etat à poursuivre son approche de développement durable et à soutenir les collectivités locales. Lors d’une halte au siège de l’APC de Daya Ben-Dahoua, M. Bedoui a appelé les élus et responsables locaux à «être à l’écoute des citoyens et à favoriser une communication permanente et soutenue».



L’État ne laissera pas tomber la garde communale



Le ministre de l'Intérieur, a affirmé hier que le ministère était en contact permanent avec les gardes communaux en vue de satisfaire leurs revendications. «L'Etat ne laissera pas tomber la garde communale et le ministère de l'Intérieur est en contact permanent avec les membres de ce corps et plusieurs acquis ont déjà été réalisés en leur faveur», a déclaré M. Bedoui lors d'une conférence de presse, au siège de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) dans la wilaya de Ghardaïa. «Les gardes communaux ont soutenu l'Algérie dans les moments où elle en avait besoin», a affirmé le ministre, précisant que plusieurs commissions «s'attellent, en concertation avec les représentants de ce corps, à l'examen de cas inhérents à plusieurs volets sociaux au profit des membres de ce corps et parviendront à clore ce dossier en toute responsabilité».

A une question sur la possibilité de décider d'une grâce au profit des personnes impliquées dans les actes de violence qu'a connus la wilaya de Ghardaïa ces dernières années, M. Bedoui a répondu «cette demande m'est parvenue par le biais des notables de la wilaya dans une lettre adressée au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la libération de certains jeunes impliqués dans les évènements de Ghardaïa et à mon tour transmettrais fidèlement le message des notables au Président Bouteflika (...), premier magistrat du pays, qui examinera cette doléance et prendra certainement la décision adéquate». M. Bedoui a inspecté lors de sa visite dans la wilaya de Ghardaïa plusieurs chantiers de projets de développement lancés dans divers domaines, dont la santé, les collectivités locales et l'industrie.



Partis, associations et fiscalité locale : les projets de loi devant le Parlement début 2018



M. Bedoui, a annoncé que les projets de loi sur les partis, les associations et la fiscalité locale en cours d'élaboration seraient soumis au Parlement début 2018. «La préparation des nouvelles lois relatives aux partis, aux associations et à la fiscalité locale va bon train. Leurs projets seront soumis au Parlement début 2018», a précisé M. Bedoui lors d'une conférence de presse au siège de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) à Ghardaïa. Le ministre a ajouté que ses services s'attelaient à la préparation du projet de loi sur les collectivités locales qui regrouperait les codes de wilaya et communal en vue de «consacrer la démocratie participative et la décentralisation».

Concernant les préparatifs des élections locales du 23 novembre, M. Bedoui a fait savoir que «le fichier électoral est assaini à plus de 95% et l'opération devrait se clôturer fin octobre», affirmant que «tous les moyens humains et matériels sont mobilisés par l'Etat pour la réussite de ce rendez-vous électoral». Après avoir mis en avant la coordination et la concertation permanentes entre son ministère et la HIISE pour «remédier aux lacunes», M. Bedoui a précisé que son département avait consenti d'importants efforts en la matière, citant à titre d'exemple la nouvelle application du site web du ministère qui permet aux électeurs de connaître leur centre de vote. Le ministre a, par ailleurs, souligné que l'augmentation des listes de candidature aux élections des assemblée populaires communales par rapport aux locales de 2012 «dénote une dynamique politique qui se traduit par la présence des partis politiques à travers les différentes communes du pays». Concernant le rejet de certaines candidatures par les commissions administratives, M. Bedoui a indiqué que «les candidats concernés ont déposé des recours auprès de la justice qui tranchera». S'agissant des dispositions sécuritaires relatives aux élections, il a précisé qu'il s'agissait d'une «mesure ordinaire qui est prise à chaque rendez-vous électoral» pour en assurer le bon déroulement. Concernant la situation sécuritaire dans le pays, le ministre a affirmé que «les institutions et les citoyens restent unifiés face aux tentatives de déstabilisation du pays».



L’Administration doit être proche du citoyen



A propos de l’administration, le ministre a affirmé qu’elle «doit être toujours proche et au service du citoyen». S’exprimant lors d’une visite au siège de la commune de Bounoura, le ministre a exhorté les responsables locaux à prendre des mesures opérationnelles à même d’assurer le rapprochement des quartiers urbanisés à forte densité et être auprès du citoyen. Des efforts sont déployés pour améliorer les conditions d’accueil, la simplification des procédures administratives et la mise en place du service électronique et biométrique, a-t-il précisé avant d’instruire les responsables locaux à délivrer les documents administratifs aussi bien dans les communes que dans les annexes communales créées dans les grands quartiers urbains. «Le succès d'une administration dépend de sa capacité à réaliser une communication efficace avec le citoyen et de son interaction avec l'environnement», a estimé M. Bedoui, soulignant que «l’administration doit répondre aux exigences du citoyen, dans le respect des lois». «Favoriser une politique de proximité et de contact direct avec le citoyen est de nature à contribuer davantage à assurer l’efficience et à renforcer la confiance et le sentiment de sécurité chez le citoyen», a-t-il ajouté. Lors d’un point de presse dans l’enceinte du siège de la commission, le ministre a mis l’accent sur l’engagement des pouvoirs publics à assurer un dialogue permanent avec ces composantes de la société civile, de manière à instaurer un climat de sérénité et de transparence.

M. Bedoui a, par ailleurs, relevé le climat de sécurité et de quiétude qui règne à Ghardaïa, saluant, à ce propos, le rôle joué au quotidien par les autorités locales, en coordination avec les services de sécurité et la société civile. (APS)