En prévision de la levée du gel sur les projets décidée par le chef de l’Etat : M. Ouyahia exige un rapport détaillé des walis

L’instruction du Président de la République portant levée du gel sur des projets relevant des secteurs névralgiques que sont l’Education nationale, la Santé et l’Hydraulique connait son début d’exécution. En effet, le Premier ministre Ahmed Ouyahia qui avait lui même informé cette levée de suspension, le 27 septembre dernier, lors de son intervention au Conseil de la Nation vient d’adresser une circulaire aux walis à laquelle il les invite à identifier l’ensemble des projets concernés par cette mesure de levée de suspension dans leurs wilayas respectives. Selon des sources concordantes, les walis sont donc tenus de faire parvenir aux services du Premier ministère une liste détaillée de chacun des projets concernés par la levée du gel avant le 31 octobre. Les mêmes sources précisent qu’il est recommandé en outre dans la circulaire du Premier ministre d’établir un diagnostic ayant trait aux caractéristiques liées à chacun des projets. En d’autres termes, les walis doivent donc fournir des informations en rapport non seulement avec l’emplacement physique de ces projets dans leur territoire de compétence mais également des données sur son coût de réalisation et le délai de mise en œuvre. La reprise des travaux, de surcroît, la relance de ces projets sera effective dès 2018, comme le Premier ministre avait tenu à le préciser lors de son intervention au Conseil de la Nation pour répondre aux préoccupations soulevées par les sénateurs dans le cadre, rappelle t-on, de l’examen du Plan d’action du gouvernement. En cette même occasion, M. Ouyahia avait bien spécifié le type de projets concernés par cette mesure décidée sur instruction du Président de la République. Ainsi, et pour ce qui est du secteur de l’Education, il est question des projets de construction d’écoles primaires, des CEM, de lycées, cantines et internats. S’agissant du domaine de la Santé, ce sont les projets de réalisation de polycliniques, d’hôpitaux spécialisés et d’établissements de soin de proximité. Pour ce qui est de l’Hydraulique, sont inclus les projets de mise en œuvre des réseaux d’AEP et d’assainissement. A noter que l’instruction de M. Bouteflika en rapport avec ces trois secteurs ayant un impact direct sur l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens traduit toute la détermination de l’Etat à consolider et à promouvoir davantage les acquis sociaux réalisés jusque-là dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes initiés par le Président de la République depuis son accession, en 1999, à la magistrature suprême. L’Algérie a connu depuis, une évolution sociale substantielle jamais réalisée depuis l’Indépendance. En sus des milliers des chantiers ont été engagés dans ces mêmes domaines tels l’Education, la Santé et les Ressources en eau, s’est enclenchée également, depuis le début des années 2000, une véritable révolution dans le domaine de la construction de logements. Jusqu’à 2016, les autorités font état d’un nombre de 3, 7 millions d’unités réceptionnés. Dans ce cadre, il est prévu dans le Plan d’action du gouvernement où ce chiffre a été cité en annexe, la construction d’un million de logements qui seront livrés à leurs bénéficiaires, au plus tard en 2019. Lors son allocution devant les sénateurs, le Premier ministre avait fait montre, par ailleurs, d’une ferme volonté des pouvoirs publics à faire face à la crise actuelle dans un esprit de souveraineté nationale et de cohésion. Il avait aussi fait part d’une série d’annonces audacieuses, entres autres, l’augmentation des montants attribués au Programmes communaux de développement (PCD) ainsi que le paiement des dettes des entreprises algériennes et étrangères pour ne citer que celles-ci.

Karim Aoudia