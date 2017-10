Le Président Bouteflika reçoit le Premier ministre russe Dmitri Medvedev : Coopération renforcée

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier à Alger le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, qui effectue une visite officielle de deux jours en Algérie. L’audience s’est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.



M. Medvedev : « Les relations se développent de manière prometteuse »



Les relations entre l’Algérie et la Russie se développent de manière «prometteuse», a déclaré le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, mettant en évidence une convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs questions internationales. «Nous avons constaté que les relations entre l’Algérie et la Russie sont en train de se développer de façon significative», a indiqué M. Medvedev à l’issue de l’audience que lui a accordée le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il a relevé avoir eu des discussions «fructueuses» avec les responsables algériens ayant abouti à de «nouvelles approches» dans le domaine économique et de nouveaux investissements dans divers domaines intéressant les deux pays, notamment dans les secteurs de l’Energie, des technologies de pointe et dans d’autres volets de coopération où «nous avons un potentiel vraiment énorme à développer ensemble», a-t-il ajouté. Le Premier ministre russe qui a indiqué avoir transmis au Président Bouteflika les salutations du Président Poutine, a mis en avant l’«amélioration permanente» des relations algéro-russes, tout en rappelant les «bonnes bases» sur lesquelles ont été fondées les relations diplomatiques entre les deux pays.

M. Medvedev a, par ailleurs, indiqué avoir évoqué avec le Chef de l’Etat des questions internationales, notamment la lutte antiterroriste et la nécessité de trouver des solutions aux différents conflits dans le monde. «Nous avons constaté que les positions aussi bien algériennes que russes sont plutôt convergentes et les ministères des Affaires étrangères des deux pays resteront en contact en vue de coordonner leurs efforts sur la base du respect du droit international», a-t-il souligné, exprimant ses remerciements au Président Bouteflika et au Premier ministre, Ahmed Ouyahia, pour «la réussite de cette visite». (APS)