Algérie - Etats-Unis : Perspectives très positives estime l’ambassadeur Desrocher

S’exprimant à la presse, lors d’une visite qu’il a effectuée à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie (CCIO), John Desrocher a indiqué que «les perspectives des relations bilatérales sont très positives, et elles ne peuvent que se développer davantage». «Mon prédécesseur au poste d’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Mme Joan Polaschik, a fourni un travail exemplaire durant de longues années, pour consolider ces relations bilatérales, et je voudrais certainement en apporter un plus», a ajouté le diplomate américain. S’agissant du volet économique, le diplomate américain a qualifié l’Algérie de «grand marché avec d’importantes potentialités économiques», soulignant que son pays œuvre à développer et à consolider le partenariat entre les entreprises algériennes et américaines dans les différents domaines. «Les défis actuels résident dans le développement de ce partenariat», a-t-il fait savoir. À ce titre, il a affiché sa compréhension quant à l’intérêt porté par des entreprises algériennes au partenariat avec des sociétés américaines. «Je soutiendrai activement cette initiative», a souligné M. Desrocher. Concernant le secteur de l’Agriculture, le diplomate américain a précisé que c’est un secteur de coopération très fructueux. «Les États-Unis ont une grande expérience dans le domaine agricole sur des aspects différents que nous pouvons partager avec nos amis algériens», a-t-il expliqué. Il a également assuré que son pays a développé, durant les dernières années, un secteur agricole très respectueux de l’environnement, et les producteurs, tout comme les consommateurs américains sont très conscients et soucieux des aspects environnementaux. «Il existe des possibilités de coopération dans ce domaine avec les partenaires algériens», a-t-il estimé. Sur le sujet de l’exploitation du gaz de schiste, l’ambassadeur américain a affirmé que son pays dispose d’une grande expérience dans l’exploitation du gaz de schiste, «une production effective et sécurisée», a-t-il précisé, ajoutant que son pays a une expérience dans ce domaine qu’il est disposé à partager. Pour l’exploitation du gaz de schiste, il a estimé que «c’est aux Algériens d’en décider, mais nous sommes prêts à aider et à partager notre expérience et notre expertise avec les entreprises algériennes qui veulent investir le domaine de l’exploitation du gaz de schiste», a ajouté John Desrocher.



Promotion du partenariat avec l’université d’Oran-1



Un plan d'action visant à promouvoir la coopération académique algéro-américaine est mis en œuvre par l'université d'Oran-1 Ahmed-Benbella, a indiqué hier le responsable de la cellule de communication de cet établissement. «La promotion des échanges a été abordée dans ce cadre lundi par le recteur, Mohamed Senouci et l'ambassadeur des États-Unis en Algérie, John Desrocher, en visite à l'université d'Oran-1», a précisé à l'APS, M. Morsli Laredj. Une rencontre portant présentation des activités de l'université s'est tenue à cette occasion, en présence des vice-recteurs de l'établissement, qui compte cinq facultés, deux instituts et 60 laboratoires de recherche scientifique, a-t-il fait savoir. Le recteur et l'ambassadeur ont mis l'accent, selon le chargé de communication, sur «l'intérêt de consolider les échanges déjà existants, tout en appuyant l'ouverture sur de nouveaux partenariats dans différentes filières». L'ambassadeur a également pris connaissance des préparatifs de la célébration du 50e anniversaire de la création de l'université d'Oran-1 (1967), coïncidant avec le 20 décembre prochain. «Cet événement mettra davantage en lumière les activités de l'établissement, notamment par la présentation de ses productions scientifiques et pédagogiques, toutes spécialités confondues», a souligné le chargé de communication de l'université d'Oran-1. (APS)