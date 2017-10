Prix du Journaliste professionnel : Engouement plus grand

La cérémonie de remise du Prix du Président de la République du Journaliste professionnel, qui se tiendra le 22 octobre à Alger, verra la participation de 212 postulants pour cette 3e édition, placée cette année sur le thème «La préservation de l'environnement, clé de bien-être public et de bonheur social», indique le ministère de la Communication dans un communiqué. Le jury de cette édition, coïncidant avec la Journée nationale de la presse, a achevé ses travaux le 8 octobre 2017, au terme d’une période de dix mois de travail, entamée le 21 décembre 2016, a-t-on précisé de même source. Au terme de cette période, des délibérations se sont déroulées entre le 5 et le 8 octobre, couronnées par des débats soutenus ayant permis d’élire unanimement les lauréats de l’édition 2017. Durant cette période, qui a connu plusieurs étapes de traitement graduel des dossiers dans toutes les catégories, le jury «a travaillé d’arrache-pied et a pu étudier 200 dossiers de candidature concernant 212 postulants», souligne le communiqué. «Des chiffres qui permettent d’enregistrer un plus grand engouement par rapport aux éditions précédentes et traduisent un intérêt croissant de la part des journalistes professionnels pour ce prix institutionnel de référence», ajoute-t-on. Les critères retenus pour la sélection des lauréats «ont toujours été et demeurent l’excellence dans l’exécution et/ou l’écriture, l’adéquation avec la thématique qui porte, pour cette édition, sur le thème de l’environnement, et la pertinence de l’approche journalistique dans le traitement du sujet», relève le ministère. Des contenus multimédia, se hissant au niveau des exigences attachées au Prix du Président, ont été consacrés à cette édition. (APS)