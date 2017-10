Algérie - Chine : Encourager les investissements chinois

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a souhaité une plus grande participation des entreprises chinoises à l'effort de diversification de l'économie nationale, à travers des projets d'investissement dans divers secteurs, indique un communiqué du ministère. Lors d'une audience accordée à l'ambassadeur de Chine en Algérie, M. Yang Guang Yu, le ministre a souhaité voir les entreprises chinoises investir dans différents secteurs, notamment ceux du textile, de la sidérurgie, de l'électronique et des mines, en espérant «une accélération des discussions en cours sur certains projets de partenariat». De son côté, l'ambassadeur de Chine a réaffirmé l'intérêt que porte son pays pour le marché algérien, eu égard au potentiel en industrie qu'il offre et qui représente également, selon lui, une opportunité pour les entreprises chinoises, pour exporter vers les marchés de la région.

L'entretien entre les deux parties a porté essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines industriel et minier, dans le cadre du partenariat stratégique global décidé en 2014 par les Chefs d'État des deux pays, a indiqué la même source. Les deux parties ont ainsi noté avec satisfaction l'évolution du partenariat industriel, en souhaitant son élargissement aux différents domaines d'activité. (APS)