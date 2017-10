Conseil international des Jeux méditerranéens : L’Algérien Addadi seul candidat pour la présidence

Le président sortant du Comité international des jeux Méditerranéens (CIJM), l'Algérien Amar Addadi, sera le seul candidat en lice pour la présidence de l'instance méditerranéenne, dont l'assemblée générale se tiendra le 13 octobre à Tarragone, en Espagne, indique le site du CIJM. Amar Addadi avait été reconduit le 19 juin 2013 à Mersin en Turquie à la tête du CIJM pour un quatrième mandat, avec 77 voix exprimées, contre un seul bulletin nul. La délégation algérienne sera représentée à Tarragone par le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf. La 18è édition des jeux Méditerranéens (JM) était initialement prévue du 30 juin au 9 juillet 2017, mais elle a finalement été reportée d'une année, suite à une requête formulée par le Comité olympique espagnol et le Comité d'organisation de ces Jeux. Les 18es JM auront finalement lieu du 22 juin au 1er juillet 2018.

Le CIJM est actuellement constitué des 26 Comités nationaux membres, savoir : Algérie, Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Égypte, Espagne, Macédoine, France, Grèce, Italie, Kosovo, Liban, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Monténégro, Portugal, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Syrie, Tunisie et Turquie. Liste des candidats : au poste de président : -Amar Addadi (Algérie), au poste de 1er vice-président : -Victor Sanchez (Espagne), au poste de 2e vice-président : -Khaled Zein Eldin (Égypte) -Hesham Hatab (Égypte), au poste de secrétaire général : -Isidoros Kouvelos (Grèce), au poste de trésorier : -Kikis Lazarides (Chypre), au poste de membre : -Souhail Khoury (Liban) -Davide Tizzano (Italie) - Nese Gundogan (Turquie) - Stavri Bello (Albanie) - Marwan Maghur (Libye) - Mustapha Zekri (Maroc) - Lino Farrugia Sacco (Malte) - Maher Bouchamaoui (Tunisie) - Bernard Amsalem (France) -Kamal Lahlou (Maroc).