Grève des contrôleurs aériens en France : Retard dans les vols d’Air Algérie

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé hier qu’en raison du mouvement de grève observé par les contrôleurs aériens en France, les autorisations de décollage de ses appareils de l'Algérie vers la France, programmées pour ce mardi, ont pris des délais plus que prévu. Ainsi, les délais d'octroi de ces autorisations sont passés de 3 heures à 5 heures, voire jusqu'à 6 heures, a-t-elle indiqué dans un communiqué. En conséquence, les vols à destination de Paris, Lyon, Lille et Metz ont tardé à décoller du fait de l'attente d'autorisations de décollage, lit-on dans le communiqué.

Quant aux vols reliant les aéroports de Constantine, d’Oran et de Tlemcen vers la France, ils ont accusé des retards inférieurs à 2 heures. À rappeler qu'un appel à la grève, lancé pour mardi par tous les syndicats de fonctionnaires en France, doit se traduire par des services publics au ralenti ou carrément à l'arrêt, avec des perturbations évidentes du trafic aérien vers ce pays. (APS)