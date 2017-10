Réconciliation inter palestinienne : Début de pourparlers au Caire

Des pourparlers entre le mouvement Hamas et le Fatah ont commencé hier au Caire en vue de concrétiser une réconciliation annoncée la semaine passée, a indiqué l'un des délégués sous couvert d'anonymat. Les discussions à huis clos, qui se tenaient dans les locaux des services de renseignement égyptiens, sont prévues pour durer plusieurs jours. Dans une déclaration adressée à la presse au Caire, Azzam al-Ahmad, le chef de la délégation du Fatah, a affirmé que "le principal point à l'ordre du jour" des entretiens concerne la possibilité pour le gouvernement "d'exercer ses pouvoirs à Ghaza". Les pourparlers porteront sur les détails concrets du rapprochement entre les deux rivaux, après une décennie de dissensions dévastatrices. Le Hamas gouverne la bande de Ghaza sans partage depuis qu'il en a évincé l'Autorité palestinienne au prix d'une quasi-guerre civile avec le Fatah en 2007. L'Autorité, entité internationalement reconnue supposée préfigurer un Etat palestinien indépendant, est dominée par le Fatah. Elle n'exerce plus son pouvoir, limité, que sur la Cisjordanie, occupée par Israël et distante de Ghaza de quelques dizaines de kilomètres. Sous pression, le Hamas a accepté en septembre le retour à Ghaza de l'Autorité et de son gouvernement. Les tractations sur les dispositions tangibles d'un partage de pouvoirs sont annoncées comme extrêmement ardues tant les intérêts des uns et des autres semblent contradictoires, notamment sur le contrôle de la sécurité dans la bande de Ghaza. Il sera question notamment du sort des deux millions de Ghazaouis, éprouvés par trois guerres avec Israël depuis 2008, les blocus israélien et égyptien, la pauvreté, le chômage et les pénuries d'eau et d'électricité.