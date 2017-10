Lutte contre Daesh en Syrie : Moscou accuse Washington

La Russie a accusé les Etats-Unis de "compliquer" l'avancée de l'armée syrienne contre les terroristes de l'organisation Daesh en faisant "semblant" de les combattre. "La coalition internationale menée par Washington a réduit ses opérations en Irak pour permettre aux combattants de l'EI de se replier dans l'est de la Syrie, où l'armée armée régulière progresse dans la région de Deir Ezzor, a déclaré le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. "Tout le monde voit que la coalition menée par les Etats-Unis fait semblant de combattre Daech, spécialement en Irak, mais continue de soi-disant combattre activement l'EI en Syrie", a-t-il souligné dans un communiqué. "Les actions du Pentagone et de la coalition méritent une explication. Est-ce que leur changement de priorité est un désir de compliquer autant que possible les opérations de l'armée syrienne, soutenue par l'aviation russe, pour la libération du territoire syrien à l'est de l'Euphrate", a-t-il poursuivi dans ce même communiqué. "Ou est-ce un moyen habile pour libérer l'Irak des terroristes de Daech en les faisant aller sur la route des bombardements précis de l'aviation russe?", a-t-il encore asséné.

Les terroristes de l'EI, qui contrôlent toujours plus de la moitié de la province de Deir Ezzor, font face à deux offensives distinctes. D'un côté, les forces armées syriennes, présentes sur la rive ouest de l'Euphrate, ont conquis le nord-ouest de cette province et progressent désormais en direction du sud-est avec le soutien de l'aviation russe. De l'autre, une coalition de combattants kurdes et arabes soutenue par Washington progresse depuis le nord de la province, descendant en direction de la capitale provinciale du même nom, sans toutefois s'en approcher de près. Par ailleurs, le gouvernement syrien a aussi accusé les Etats-Unis et Israël de soutenir les groupes terroristes en Syrie, en leur fournissant des armes et des munitions, a rapporté l'agence de presse étatique SANA.

Le ministère syrien de la Défense a indiqué que les autorités syriennes avaient saisi une grande quantité d'armes et munitions fabriquées en Occident. Des armes américaines ont également été retrouvées dans des repaires de terroristes de l'organisation autoproclamée "Etat islamique", et d'autres groupes terroristes.

L'EI et le Fatah el-Cham (ex-Front al-Nosra), lié à Al-Qaïda, "ont offert aux pays occidentaux le pétrole des champs pétroliers des zones contrôlées par les terroristes en Syrie et en Irak, en échange de roquettes, fusils, mitrailleuses, missiles antiaériens, et même des chars d'assaut", a affirmé le ministère. Ces armes seraient arrivées en Syrie par divers moyens, envoyées par des compagnies en Europe de l'Est, en lien avec la base militaire américaine Rammstein en Allemagne.

De son côté, Israël aurait fourni une variété d'armes à Fatah el-Cham en passant par le plateau du Golan, occupé par Israël, a ajouté le ministère. Les programmes soutenant l'Armée syrienne libre (ASL), depuis l'administration Obama, sont une autre forme de soutien aux groupes terroristes, selon les autorités syriennes.

R. I.