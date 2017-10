Catalogne : Puigdemont appelle au dialogue

Le président de la région catalane, Carles Puigdemont, a proposé hier de suspendre une hypothétique déclaration d’indépendance en vue d’un dialogue, sans fixer de délai. «Le gouvernement catalan et moi-même proposons que le Parlement suspende les effets d’une déclaration d’indépendance afin de pouvoir entreprendre dans les prochains jours un dialogue», a-t-il déclaré, sans avoir au préalable véritablement déclaré cette indépendance.

Carles Puigdemont a commencé, avec une heure de retard, son allocution devant le Parlement régional, quelques jours après le référendum d’autodétermination interdit du 1er octobre, au cours duquel son gouvernement catalan assure que le «oui» l’a emporté à plus de 90%. Le Parlement était placé sous sécurité maximale et protégé par des dizaines de fourgons de police. L’Union européenne, déjà secouée par le Brexit, suit la crise avec inquiétude, ses dirigeants prévenant que l’Union européenne ne reconnaîtrait pas une Catalogne indépendante. Le président du Conseil européen Donald Tusk a encouragé Carles Puigdemont à éviter «une décision qui rendrait le dialogue impossible», redoutant «un conflit dont les conséquences seraient à l’évidence négatives pour les Catalans, pour l’Espagne et pour toute l’Europe».

Depuis plusieurs jours les Catalans, divisés presque à parts égales à ce sujet, et les Espagnols en général n'ont qu'une question en tête : la Catalogne, une des régions les plus riches d'Espagne, déclarera-t-elle son indépendance, tirant les conséquences du référendum illégal du 1er octobre que les séparatistes affirment avoir très largement remporté ? "Je veux demander à M. Puigdemont qu'il n'entreprenne rien d'irréversible, qu'il n'emprunte aucun chemin sans retour, qu'il ne fasse aucune déclaration unilatérale d'indépendance et qu'il retourne à la légalité", a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement conservateur espagnol, Inigo Mendez de Vigo. Signe des tensions régnant dans l'attente des événements prévus dans la soirée, la police catalane, les Mossos d'Esquadra, a fermé, "pour raisons de sécurité", l'accès au parc qui entoure le Parlement catalan à Barcelone et s'est déployée dès l'aube aux alentours du bâtiment pour éviter tout dérapage de manifestants favorables ou hostiles à l'indépendance. Carles Puigdemont, un ancien journaliste de 54 ans, indépendantiste depuis son plus jeune âge, pourrait aussi choisir une voie médiane, une "déclaration d'indépendance en différé", ou se contenter d'une proclamation symbolique, évoquant l'urgence d'un dialogue, et enclenchant un processus par étapes, pour ne pas perdre la face.

Selon plusieurs médias espagnols, il l'a écrit et réécrit toute la journée de lundi, tiraillé sans doute entre les partisans d'un départ sans ménagements et ceux qui craignent que le remède, l'indépendance, ne soit finalement pire que le mal, la tutelle de Madrid. "Il n'a jamais subi autant de pressions", a déclaré une source indépendantiste à l'AFP, "mais il ne cédera ni a la CUP (Candidature d'unité populaire, parti d'extrême gauche qui fait partie de la majorité indépendantiste au Parlement catalan) ni à la Caixa", du nom de la banque espagnole qui a transféré par précaution son siège social hors de Catalogne. Au total, six des sept entreprises catalanes cotées à l'indice des valeurs vedettes de la Bourse de Madrid ont décidé de transférer leur siège social hors de la région et la compagnie d'assurances Catalana Occidente leur a emboîté le pas hier. Cet exode continuerait en cas de déclaration unilatérale d'indépendance, qui serait "un désastre" pour l'Espagne et pour la Catalogne, a estimé hier le président de la Chambre de commerce espagnole, José Luis Bonet.

R. I.