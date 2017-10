Grogne sociale en France : Les fonctionnaires dans la rue

Plus de cinq millions de la Fonction publique française, touchant plusieurs secteurs liés au quotidien des Français, se sont mobilisés hier dans une grève nationale pour protester contre les mesures du gouvernement.

Dans son programme s’étalant sur cinq ans, le gouvernement d’Edouard Philippe prévoit, entre autres mesures jugés "inacceptables", la suppression de 120.000 postes dans la Fonction publique, le gel des rémunérations et la remise en cause du statut des fonctionnaires. Lundi, le Premier ministre s’est assumer pleinement les mesures prises, même s’il a tenté de rassuré les fonctionnaires qui, selon lui, ne sont pas "déconsidérés".

Dans une déclaration sur France 2, le porte-parole du gouvernement a affirmé que les craintes sur le pouvoir d'achat n’étaient "pas légitimes". Après la grogne contre le code de travail, en application depuis la fin septembre, c’est en rang unifié que les syndicats, tous confondus, ont appelé à cette grève qui mobilise les soignants, les enseignants, les agents du service public, les fonctionnaires des institutions publiques et les agents des transports. Cette grogne se caractérise par des fermetures de nombreux services publics, de crèches, d'établissements scolaires, où selon des médias le service minimum n'est pas toujours assuré.

La Fédération CGT (Confédération générale du travail) des Services publics a indiqué qu’il ne devait pas y avoir d'accueil périscolaire ou de restauration scolaire dans nombre d'écoles. A Marseille, les trois-quarts des cantines sont fermées et 80 % des crèches, selon la mairie de la ville phocéenne.

Selon le ministère de l'Education, seulement 17,5 % des enseignants étaient en grève mardi, une action suivie dans le primaire plus que dans le secondaire. A Paris, neuf lycées ont vu leurs entrées et sorties perturbées par des blocages par des lycéens, selon le rectorat de Paris. La Fédération syndicale unitaire (FSU) a indiqué pour sa part que du côté enseignants, un sur deux au moins est en grève dans les écoles primaires. Dans la santé, une dizaine de syndicats de praticiens hospitaliers (médecins, pharmaciens, dentistes) se sont joints à l'appel du secteur hospitalier (infirmiers, aides-soignants).

Dans le secteur des transports, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) a recommandé aux compagnies aériennes de réduire de 30 % leurs vols dans les aéroports de Paris-CDG, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, en raison des appels à la grève.