Le parlement de Navarre appelle au respect des droits de l’Homme

Les porte-parole des groupes politiques du parlement de Navarre (Espagne) ont approuvé lundi à l’unanimité deux déclarations institutionnelles dans lesquelles, ils ont appelé au respect scrupuleux des droits de l’Homme dans les territoires sahraouis occupés et dénoncé les irrégularités des procès dont sont victimes les activistes sahraouis. Les deux textes présentés par l’intergroupe parlementaire (Paix et liberté au Sahara), réitèrent l’appel au gouvernement espagnol pour exiger du Maroc "un respect scrupuleux des droits de l'Homme dans les territoires occupés du Sahara occidental et la cessation des violations des droits de l’Homme subies par la population sahraouie". Le premier texte approuvé par le Conseil des portes paroles parlementaires de Navarre invite le gouvernement espagnol à travailler "activement au sein de l'Union européenne afin que la MINURSO puisse également voir son rôle élargi à la surveillance et à la protection des droits de l'Homme au Sahara occidental".

Par ailleurs, les parlementaires ont demandé dans cette déclaration au gouvernement espagnol d'accorder le statut diplomatique à la représentation du Front Polisario en Espagne, en tant que "représentant unique et légitime du peuple sahraoui, reconnu par l'ONU", tout en demandant "la reconnaissance de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD)". D'autre part, la deuxième déclaration institutionnelle, également approuvée à l'unanimité, dénonce les "irrégularités et le manque de garanties" dans le procès des militants sahraouis des droits de l'Homme du groupe Gdiem Izik, "injustement et illégalement condamnés", en juillet dernier, à de lourdes peines injustifiées par la cour d’appel de Salé (Rabat). "Ce qui s’est passé est contraire aux dispositions de la déclaration universelle des droits de l'Homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques", a-t-on indiqué dans le texte qui s’est en outre référé aux rapports et déclarations des organisations de défense des droits de l’Hommes et des observateurs internationaux, bien au fait du déroulement du procès du groupe de Gdeim Izik.

Les portes paroles du parlement de Navarre ont ensuite appelé le gouvernement de Navarre, le gouvernement espagnol, les institutions européennes ainsi que la communauté internationale à continuer de dénoncer toutes les violations des droits de l’Homme qui pourraient avoir lieur dans les territoires occupés du Sahara occidental occupé.

Les parlementaires de Navarre constitués dans l’intergroupe "Paix et liberté pour le peuple sahraoui" ont réitéré dans leurs déclarations leurs engagements à continuer de travailler pour défendre le respect des résolutions de Nations Unies. L’intergroupe parlementaire "Paix et liberté pour le Sahara occidental" du pays Basque avait récemment réaffirmé son soutien au peuple sahraoui tout en demandant la communauté internationale de veiller au respect des résolutions onusiennes relatives à l’organisation d’un référendum d’autodétermination qui permettra au peuple sahraoui de décider librement et démocratiquement de son avenir.

Des manifestations et des regroupements populaires sont également organisés à travers l’Espagne afin de dénoncer les violations des droits de l’Homme et la libération des prisonniers politiques du camp de la dignité "Gdeim Izik".