Le Coin du copiste : Forum « Oran culture »

Afin de susciter des débats sur des sujets d’actualité qui concernent tous les domaines de la culture et ce pour faire avancer la réflexion dans le sens d’une meilleure prise en charge du secteur , un espace d’expression a été ouvert au niveau du théâtre régional d’Oran pour permettre aux différents acteurs et personnalités du domaine des arts et des lettres de confronter leurs idées et de proposer des solutions, en posant la problématique de base, pour dénouer certaines situations qui constituent un sérieux frein au bon fonctionnement et à la pratique de la culture. Loin des controverses et de la polémiques stériles, tous ces vrais artistes dans l’âme préoccupés par l’essor et dans certains cas la survie de ce qui a trait à la création et l’innovation dans un esprit d’émulation, pourront dans ce forum s’échanger leur point de vue, dialoguer ensemble sur des réalités qui leur semblent trop amères et pouvoir tracer un horizon riche en promesses. C’est ainsi que l’on apprend dans un journal électronique que théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula (TRO) s’ouvre aux écrivains et hommes de lettres en lançant, dès le mois de novembre, son forum, qui portera le nom de la ville : «Oran Culture».Ainsi, chaque mois, l’espace du 4e art accueillera une femme ou un homme de culture qui présentera son œuvre, suivi de débats et de ventes-dédicaces. Abordant la question avec l’initiateur de ce forum, en l’occurrence le directeur du TRO, M. Mourad Senouci, ce dernier dira qu’au lancement de cette idée de forum, il était question d’organiser une rencontre chaque mois. Seulement, depuis, les demandes affluent sur le TRO. «Pour information, nous n’avons pas encore commencé et avons déjà l’accord de plusieurs auteurs, à l’exemple d’Amin Zaoui, Waciny Laredj, Sayeh… Il s’agira d’accueillir les poids lourds de la littérature algérienne qui viendront à Oran. Certaines fois, il s’agira de première ; dès la sortie d’un livre, il sera présenté lors de ce forum.»Le Sila sera également une opportunité pour l’équipe qui encadre ce forum d’entamer des contacts et des accords de participation à «Oran Culture». L’écrivaine Leila Aslaoui sera la première invitée de ce forum et viendra le 25 novembre 2017 présenter pour la première fois à Oran son roman Sans voile, sans remords. La rencontre sera suivie le même jour par la représentation théâtrale Bahidja adaptée du même roman et mise en scène par Ziani Chérif Ayad

L.Graba