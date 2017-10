Le comédien Bilal Benzouika souffrant d’une tumeur : Le wali d’Oran ordonne sa prise en charge

Le comédien, Bilal Benzouika, gravement malade, est pris en charge, a affirmé le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, signalant qu'un accompagnement lui est assuré dans les procédures de voyage pour se soigner à l'étranger. En marge de l’ouverture lundi du 8e Salon international de la construction et de la gestion urbaine, le wali a déclaré à la presse que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, qui a donné des instructions, suit l’évolution de ces démarches, de même que les ministères de la Culture, de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, et de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. M. Chérifi a souligné que l’élan de solidarité affiché par les jeunes Oranais et les mesures prises par les pouvoirs publics vont dans le sens d'une prise en charge rapide de l’artiste. Selon les informations recueillies par l’APS, le jeune comédien de théâtre, Bilal Benzouika, souffre d’une tumeur au niveau de la mâchoire inférieure contractée en 2015 et affectant par la suite une majeure partie du visage. Réalisant que les hôpitaux et des cliniques privées consultés en Algérie ne pouvaient pas prendre en charge sa maladie, il s'est rendu en Turquie où un staff médical lui a assuré une prise en charge et une guérison pour un coût très élevé estimé à 150 millions DA, a-t-on indiqué. Un élan de solidarité a été déclenché à Oran et dans autres wilayas du pays pour collecter le montant demandé pour cette intervention. (APS)