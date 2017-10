Festival Culturel International de Musique Symphonique du 14 au 18 octobre à l’Opéra d’Alger : L’Italie à l’honneur

Pas moins de quatorze pays participeront à la 9e édition du Festival culturel international de musique symphonique qui est devenu le rendez-vous annuel des amateurs de musique classique et de musique du monde, a indiqué, hier, M. Abdelkader Bouazara, commissaire du festival. Pour cette nouvelle édition, ce rendez-vous incontournable de la musique symphonique, qui se tiendra du 14 au 18 du mois en cours à l’Opéra d’Alger, Boualem Bessaïeh, un riche programme est mis en place par les organisateurs. Parmi les participants à cette édition, l’Orchestre symphonique national d’Algérie qui assurera le concert d’ouverture, dirigé par le Maestro Amine Kouider. Dans cette optique, une conférence de presse a été tenue, hier, au niveau de l’Institut national supérieur de la musique, animée par M. Abdelkader Bouazzara, commissaire du festival, M. Noureddine Saoudi, directeur général de l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïeh, Mme Maria Battaglia, directrice de l’institut Italien en Algérie et Amine Kouider, maestro de l’orchestre symphonique de l’opéra d’Alger. « Ce festival accueille plusieurs pays et orchestres qui réservent leur meilleure performance au public algérien », a indiqué le commissaire du festival. Son ambition est de faire de la capitale un espace de rencontres et d’échanges entre des musiciens algériens et ceux venus des quatre coins du monde. Selon le commissaire du festival, « l’Italie est le pays invité d’honneur de cette nouvelle édition et ce avec un orchestre de 23 musiciens ». Ainsi, un hommage à l’opéra italien sera fait, samedi 14 octobre, avec trois artistes italiens et l’Orchestre national symphonique d’Alger sous la direction du maestro, Amine Kouider. Les autres pays participants sont la France, l’Autriche, l’Allemagne, la Turquie, la Syrie, l’Espagne, le Japon, la Tunisie, le Mexique, la Russie et la République Tchèque.

Sihem Oubraham