Antonio Gil De Carrasco, nouveau directeur de l’institut Cervantès d’Alger : « Je veux créer l’association des hispanistes algériens »

Ancien directeur des instituts Cervantès aux quatre coins du monde, Antonio Gil De Carrasco fait escale à Alger pour driver l’institut Cervantès d’Alger. Pour cette dernière mission de promotion de la culture espagnole, le nouveau directeur nous fait part de ses projets dans la capitale algérienne.

Il s’agit de votre première visite en Algérie. Comment vous avez trouvé Alger ?

C’est un honneur pour moi de venir en Algérie, je suis très content, j’ai déjà été directeur de l’institut Cervantès dans des pays arabes, et ça m’avait aidé a perfectionné mon arabe, et la nouvelle de m’installer à Alger m’a enchanté parce que ça parle arabe. Les Algériens parlent aussi français et ça me permet également de reparler la langue de Molière que je n’ai pas parlée depuis 40 ans. Je connais l’histoire d’Oran à travers beaucoup d’écrits sur la similitude avec les villes espagnoles, et la culture algérienne en générale qui est très méditerranéenne, depuis que je suis ici, je me sens réellement dans ma propre maison.



Les Algériens manifestent de plus en plus d’intérêt à la langue espagnole…

Depuis que je suis sur Alger, j’ai remarqué le grand intérêt que portent les Algériens à la culture espagnole et latino-américaine. L’institut Cervantès dans ses lois de création vise à promouvoir la langue et la culture espagnoles, pas seulement celle de l’Espagne, mais de tous les pays qui ont l’espagnol comme langue officielle. Actuellement, il y a 21 pays qui parlent officiellement l’espagnol ; 500 millions de personnes le parlent et l’Espagne est le quatrième pays après le Mexique, les Etats-Unis et la Colombie. Nous voulons que les Algériens, avec qui nous avons une histoire commune, parlent davantage espagnol. Les instituts Cervantès d’Alger et Oran sont les premiers en méditerranée en nombre d’étudiants inscrits en cours de langue. Les Algériens savent que l’espagnol est une langue très importante, l’anglais est la langue internationale de communication mais la seconde c’est l’espagnol. L’arabe est très parlé dans le monde, plus que l’anglais. Apprendre notre langue permettra aux Algériens de travailler un peu partout dans le monde.



Il y a de plus en plus de bacheliers qui choisissent l’espagnol comme spécialité à l’université. Est-ce un défi pour vous de promouvoir davantage la langue espagnol afin d’avoir de vastes bases en Algérie ?

Je compte élargir la collaboration avec les professeurs de langue espagnol en Algérie. Il est très important de travailler plus avec eux mais aussi de les remercier des efforts pour la promotion de la langue, la littérature et la culture espagnole. J’ai entendu dire qu’il n’y a pas d’associations d’hispanistes en Algérie. Je vais travailler avec tous les professeurs pour la créer, cela leur permettrait d’avoir beaucoup de privilèges; J’espère faire un bon chemin avec eux pour l’organisation de congrès de littérature, d’histoire…



L’ambassadeur de l’Espagne en Algérie a déclaré au salon international du livre d’Alger que la traduction officielle de Don Quichotte en arabe marque le début de plusieurs traductions. Quels sont les prochains projets de traduction ?

Il y a beaucoup de romanciers espagnols performants et qui sont traduit dans plusieurs langues. Je veux bien qu’il ait plus de traduction en langue arabe, mais ce n’est pas un projet de l’institut Cervantès, c’est un projet du ministère de la Culture espagnole. Cela dit, nous allons faire la liaison entre les écrivains et le ministère pour promouvoir la traduction des livres espagnoles en langue arabe. C’est un travail important pour nous, car la meilleure manière de connaitre un pays c’est de découvrir sa littérature. Cette liaison ne vise pas seulement à traduire les livres espagnoles en arabe, mais aussi, traduire la littérature algérienne en espagnol, c’est un moyen efficace pour le rayonnement des cultures.



Les bibliothèques des instituts Cervantès d’Alger et d’Oran ont battu en 2016 le record des livres prêtés, ce qui dénote le grand engouement des Algériens à la langue de Cervantès. Allez-vous élargir le socle livresque et multimédia pour les étudiants algériens ?

Nous avons un budget annuel pour acquérir de nouveaux livres et des disques de musique et de cinéma. Nous continuerons chaque année à élargir cet acquis et enrichir les bibliothèques de nouveaux ouvrages et œuvres artistiques. Je suis agréablement

surpris de cette nouvelle, c’est très bien, cela dénote le grand intérêt pour la langue espagnole en Algérie.



La commémoration, l’année passée, du 400e anniversaire de la mort de Cervantès a été riche en Algérie. Quels sont les prochains projets dans cette perspective.

Nous voulons faire quelque chose d’important dans cette lancée, faire plus d’investigations pour questionner le passé sur le passage de Miguel De Cervantès à Alger. Nous voulons que cela soit bénéfique pour le tourisme algérien. L’ambassadeur veut faire quelque chose de grandiose avec les autorités algériennes, baptiser une ruelle ou une placette en son nom afin de commémorer son passage en Algérie.



L’automne est la saison des festivals internationaux en Algérie. L’Espagne va-t-elle continuer de gratifier le public algérien d’artistes de choix ?

Tous les festivals que l’Algérie organise sont connus en Espagne. J’ai eu comme instructions de continuer notre collaboration et de ramener des artistes de choix aux festivals en Algérie.

Entretien réalisé par Kader Bentounès

------------///////////////////

Bio express : Avocat, géographe, Master et linguistique et docteur en traduction littéraire, Antonio Gil De Carrasco est auteur de quatre livres de traduction, et journaliste collaborateur dans plusieurs journaux, ainsi qu’un poète et ancien directeur de théâtre. Il a dirigé les instituts Cervantès dans plusieurs grandes villes comme Manchester, Leeds, Liverpool, le Caire, Alexandrie, Damas, Beyrouth, Istanbul, Tokyo et Séoul.