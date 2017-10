Dans la lucarne : Un stage sans objectif

Tout le monde a eu vent de l’élimination des Verts au Mondial-2018 prévu en Russie. La troisième qualification n’aura pas lieu. Des changements aussi bien à la tête de la FAF que du staff technique ont fait qu’on passe à côté d’une qualification qui aurait pu être historique. Malheureusement, Alcaraz a tout fait « foirer », puisqu’on perd à chacune de nos sorties. Quatre défaites dans les éliminatoires d’un Mondial, c’est rarissime dans l’histoire du football de notre pays. On risque même d’être la dernière équipe sur les 20 équipes ayant joué le dernier tour qualificatif pour la Russie-2018. Avec tout cela, le coach est maintenu à la grande surprise de tous ! Son avenir pourrait se décider aujourd’hui avec la réunion expresse du Bureau Fédéral à Sidi Moussa. La veille de ce conclave, une importante réunion Zetchi-Alcaraz pour tenter de résilier le contrat à l’amiable. Là aussi, ce ne sera pas facile, sachant que son manager est d’un autre avis. De plus, ce qui intrigue davantage, c’est l’organisation par Alcaraz d’un stage pour les locaux juste après le match de Cameroun-Algérie (2 à 0) comptant pour la 5e journée du Mondial- russe. Il avait convoqué 35 joueurs pour un objectif qui reste fictif, même inexplicable. Car, il n’y a rien à se mettre sous la dent à court terme. Il faut savoir que dans le contrat d’Alcaraz, il n’a aucune responsabilité concernant l’EN des locaux, puisque cet objectif n’y figure pas. C’est aussi le cas pour le Mondial. Pourquoi alors s’empresse-t-il d’organiser un stage avec les

locaux ? Les répercussions collatérales, c’est le report du match USMA-USMH car quatre joueurs de ce club sont en stage. De plus, le grand derby entre l’USMA et le MCA a été aussi remis à une date ultérieure du fait que certains veulent jouer au stade 5-Juillet et non dans le

« petit » stade de Bologhine. Autre curiosité, c’est que 07 joueurs du MCA ont été convoqués pour suivre ce stage qui laisse tout le monde dubitatif. Jusqu’ici, au mieux, on avait l’habitude de sélectionner deux joueurs du MCA. Du coup, c’est le technicien français du MCA qui voit son travail chamboulé ne pouvant se préparer avec un effectif complet. Visiblement, on veut nuire au MCA. On ne veut pas qu’il soit au mieux de sa forme en possession de ses atouts surtout pour jouer le derby. Outre cela, les reports des matches de l’USMA ne peuvent que la desservir du fait qu’elle affrontera le 20 ou le 21 octobre courant le WA Casablanca, dans le cadre de la manche retour de la Ligue des champions d’Afrique, dans son fief. À l’aller, au stade 5-Juillet, l’USMA et le WAC se sont séparés sur le score nul de

(0 à 0). On peut dire que les choses sont mal embarquées pour notre représentant. Pour cela, il aurait du utiliser ces matches du championnat comme des sparring partners pour mieux préparer celui contre les Marocains du WAC. Les dirigeants usmistes ont choisi ne pas jouer de matches ; c’est leur façon de voir les choses. Toujours est-il, le grand perdant, c’est la LFP de Kerbadj qui a laissé les choses s’envenimer. Elle a perdu, comme l’on dit, la fermeté qu’on lui connaît. Kerbadj se laisse faire sans réagir. Il se plie à tout ce qu’on lui demande alors qu’il voit bien que le stage du 08 au 11 octobre courant est « bidon ». Tout le monde n’ignore pas qu’Alcaraz n’a pas réussi à qualifier l’EN à la CHAN-2018. Mais, lorsqu’on le questionne sur cette équipe, il répond qu’elle n’est pas dans les objectifs. On aurait compris le sérieux de la chose si celle-ci avait été confiée à un technicien algérien comme Madoui. Il aurait réaliser un travail meilleur, lui qui connait mieux que quiconque le football national et africain. Malheureusement, on persévère dans les mêmes erreurs... Nonobstant que même le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, ne veut pas d’Alcaraz. Pourquoi alors accepte-t-on le stage qui ne rime à rien et qui ne répond à aucun objectif à court terme. On a l’impression que ce n’est qu’une façon de montrer qu’on est actif. Malheureusement, on perd du temps et on met des « bâtons dans les roues » de certaines équipes pour ne chercher que le résultat immédiat. Et ce n’est pas comme cela qu’on avance.

Hamid Gharbi