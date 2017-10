USMH : Le derby face à l’USMA AJOURNé

Prévu initialement pour mardi au stade Omar-Hamadi de Bologhine, le match USM Alger-USM El Harrach, comptant pour la mise à jour de la 5e journée du championnat, a été en fin de compte reporté à une date ultérieure, a annoncé dans un communiqué diffusé via son site internet, la Ligue de football professionnel (LFP) dimanche

L'USMA a indiqué sur son site officiel que le report a été décidé à sa demande, du moment que quatre de ses éléments, Benkhemassa, Chafai, Abdelaoui et Hamzaoui, se trouvent en stage avec la sélection nationale A' au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger). Un report qui arrange les affaires des Harrachis et du nouvel entraîneur Hamidi Daou qui va pouvoir peaufiner l’aspect technico-tactique en prévision du match face au MC Oran à domicile, qu’il compte bien

remporter afin de mettre un terme à la mauvaise série de résultats négatifs réalisés jusque-là par les camarades de Mebarki. Aussi, il préfère débuter sa mission en évoluant à domicile, pour avoir plus de chances de conduire son équipe vers la victoire. Si ce report n’avait pas eu lieu, l’USMH s’apprêtait à jouer trois rencontres en l’espace d’une semaine (USMA, MCO, JSK). Le technicien tunisien et ses joueurs ont bien accueilli la nouvelle qui les a soulagés.

La commission d’homologation en visite hier au stade 1er-Novembre

La commission d’homologation des stades s’est rendu au stade du

1er-Novembre 1954 de Mohammadia ; pour mission, établir une évaluation concernant les travaux de réhabilitation exigés à la direction du club banlieusard afin de lever les réserves émises sur ladite infrastructure, pour l’homologation du stade en question, lieu de domiciliation de l’USMH. Le porte-parole du club, Ameziane Lefki, a suivi de très près l’opération afin de s’assurer que le travail a été accompli dans les normes et les temps répartis. Les Harrachis sont optimistes. Ils espèrent que cette commission dépêchée par la LFP donnera son feu vert pour procéder à l’homologation du stade fétiche des Harrachis. L’USMH espère y recevoir son prochain adversaire le MC Oran, ce week-end. Les Jaune et Noir veulent rencontrer leurs prochains adversaires dans leur jardin, espérant par la même décrocher leur première victoire de la saison à l'occasion de la réception des Hamraoua pour le compte de la 6e journée du championnat. Ils seront donc fixés par la commission en question qui a inspecté les lieux.

Mohamed-Amine Azzouz