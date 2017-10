Europe, Meilleur buteur : Ronaldo rejoint Lewandowski

Le Portugais Cristiano Ronaldo, buteur samedi face à Andorre (2-0), a rejoint le Polonais Robert Lewandowski au rang des joueurs ayant le plus marqué lors d'une campagne de qualifications en zone Europe à un Mondial ou Euro, avec 15 buts chacun. Les deux hommes ont inscrit 15 buts lors de cette campagne de qualifications pour le Mondial-2018, pour lequel leur pays n'est pas encore qualifié avant la dernière journée de cette phase. Ils dépassent ainsi le Yougoslave Predrag Mijatovic, qui avait inscrit 14 buts lors de la campagne de qualifications pour le Mondial-1998, rappelle l'UEFA sur son site internet. Lewandowski est par ailleurs devenu jeudi après son triplé contre l'Arménie (6-1) le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale polonaise, avec 50 réalisations. En 90 sélections et à 29 ans ! Quant à Ronaldo, il totalise la bagatelle de 79 réalisations en 146 sélections, toujours selon l'UEFA. Ce qui le place à cinq buts seulement du meilleur buteur d'Europe en sélection, le célèbre Ferenc Puskas, auteur de 84 buts en 89 sélections avec la Hongrie et l'Espagne.