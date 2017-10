USMBA, Le milieu Belhocini Abdenour : La révélation

En nette progression, le jeune Belhocini Abdenour, un pur produit de l’école de la Mekkerra, ne cesse de s’affirmer et de s’imposer au fil du temps dans l’équipe de l’USMBA, pour constituer désormais un élément de l’échiquier.

Face au Mouloudia d’Oran, il s’est illustré par sa clairvoyance et ses passes lumineuses participant à la réalisation de la performance de ses coéquipiers. Contre l’USMA, ses prestations furent encore éloquentes en se permettant même d’inscrire le second but âpres un retrait de l’excellent Zouari. Un but qui lui a donné plus de confiance et de motivation pour la suite de son parcours. «C’est la révélation de la saison s’exclament bon nombre d’observateurs qui suivent l’évolution de ce talentueux milieu du terrain qui a fait toutes les catégories du club.

A 21 ans aujourd’hui, il a atteint d’une certaine manière une maturité pour étaler son talent et entreprendre un long parcours, pour peu évidemment qu’il garde la tète sur les épaules et se concentre sur sa carrière. Après deux ou trois ans d’incertitude et de doute même à la suite de la disparition de sa mère, il a repris de forte manière pour attirer l’attention de son coach Chérif El Ouazzani qui tente efficacement de le responsabiliser et de l’intégrer dans le groupe. Aux côtés des Tabti, Zouari, Bouguelmouna et Bounoua, des éléments si techniques, il n’a trouvé aucune peine pour se confondre dans le schéma et assimiler parfaitement les règles de la tactique adoptée. Même s’il lui faut du temps pour s’aguerrir et gagner en expérience, Abdenour fait déjà parler de lui et suscite l’intérêt de public

belabbesien fier sûrement de sa nouvelle coqueluche.

Beaucoup d’espoir donc pour cette saison qui augure grâce à une réelle prise en charge de la formation dont les dirigeants ont opté pour la stabilité de l’encadrement technique et surtout privilégié la promotion des jeunes du cru, à l’image de Zerrouki, Abdelli, Kadi, Bouguettaya et autres comme pour s’inscrire dans le temps et donner une impulsion. Une porte semble être ouverte pour favoriser une notion de formation et promouvoir les jeunes talents.

C’est de la persévérance qu’il s’agit plus que jamais pour accompagner l’élan des coéquipiers de Benabderrahmene qui entament cette édition avec de grandes ambitions…

A. Bellaha