Protection des consommateurs : Garantir la sécurité alimentaire

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a reçu les représentants de deux associations de protection du consommateur avec lesquels il a examiné une série de propositions visant à élargir la coopération en faveur de la sécurité alimentaire du consommateur, a indiqué un communiqué du ministère. S’inscrivant dans le cadre des rencontres de concertation avec les différents acteurs et professionnels du secteur du commerce, les deux entretiens ont eu lieu entre le ministre et le président de l’Union nationale de protection du consommateur, Harzelli Mahfoudh, et le président de l’association El Aman pour la protection du consommateur, Hacen Manouar, selon le communiqué. Les représentants des deux associations ont «proposé l’élargissement de la coopération et du partenariat avec le secteur du commerce en vue de protéger le consommateur et lui assurer la sécurité alimentaire», appelant à davantage de rencontres de concertation et d’ateliers de formation à même de leur offrir de plus grandes opportunités dans leur travail de proximité et de sensibilisation. Le ministre a salué l’effort consenti par les différentes organisations et associations de protection du consommateur qui «font désormais des propositions et œuvrent pour la promotion du travail collectif», invitant ses hôtes, et à travers eux les autres associations, à «persévérer dans l’effort au service de l’intérêt général, en s’intéressant aux moyens modernes de communication pour toucher le consommateur à travers les réseaux sociaux sans pour autant négliger l’action de proximité qui demeure essentielle.