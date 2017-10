Algérie-Oman : Grandes opportunités de coopération

M. Ouyahia reçoit le ministre omanais du Commerce et de l’Industrie : Examen du potentiel de partenariat

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu à Alger, le ministre du Commerce et de l’Industrie du Sultanat d’Oman, Ali Ben Massoud Ben Ali Al Sanidi, qui effectue une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Cette visite intervient à l’occasion de la tenue à Alger d’une exposition de produits omanais et de discussions entre des hommes d’affaires et représentants des chambres de commerce et d’industrie des deux pays. L’audience s’est déroulée en présence du ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi.

La première édition de l’exposition spécifique de produits omanais «OPEX» a ouvert ses portes, hier au palais des Expositions de la SAFEX, aux Pins-Maritimes.

L’ouverture de la cérémonie s’est déroulée, en présence du ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi et du ministre du Commerce et de l'Industrie du Sultanat d'Oman, Ali Ben Massoud Ben Ali Al Sanidi. Les deux responsables ont exprimé à cette occasion, leur pleine satisfaction quant à la tenue de cette exposition qui permettra de dynamiser les relations commerciales entre les communautés d'affaires des deux pays et de promouvoir les produits et services omanais en Algérie. Lors de sa virée dans les différents stands, M. Benmeradi a invité les hommes d’affaires du sultanat d’Oman à investir davantage en Algérie et à exploiter les opportunités qu’offre le marché algérien.

En marge de l’inauguration, le ministre omanais a souligné que «les opérateurs économiques omanais ont affiché leur intérêt pour le marché algérien, afin de commercialiser leurs produits». Il dira dans ce sens que «le marché algérien, constitue une fenêtre sur l’Afrique, il pourrait certainement, être une plateforme d'extension pour nos entreprises, à la recherche de nouveaux marchés.» L’hôte de l’Algérie n’a pas manqué de souligner : «Notre visite aujourd’hui et la tenue de cette exposition sont une opportunité qui va nous permettre de prendre connaissance du potentiel qu’offre le pays dans de nombreux secteurs d’activités et également de mieux connaître l’environnement des affaires.»

A une question relative aux échanges commerciaux entre les deux pays, il a relevé que «ces derniers demeurent toujours faibles, car la plupart de nos hommes d’affaires sont concentrés sur les marchés asiatiques. De son côté, Saif Khamis Al Ma’mari, directeur de groupe Ithraa, a indiqué que leur participation a notamment pour objectif de connaître le marché algérien et augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Aussi notre participation contribue à attirer les investissements étrangers vers notre pays et promouvoir nos produits à l’extérieur. S’agissant de l’investissement des entreprises omanaises en Algérie, notre interlocuteur a cité à titre d’exemple, la plus grande usine mondiale d’ammoniac à Oran en partenariat avec la Sonatrach. Il y a lieu de noter que cette exposition qui se tiendra jusqu’au 13 octobre a réuni plus de 75 exposants omanais de différents secteurs d'activité et la visite d'hommes d'affaires.

Makhlouf Ait Ziane

Concrétiser des projets d’investissement

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu le ministre du Commerce et de l’Industrie du Sultanat d’Oman, Ali Ben Massoud Ben Ali Al Sanidi, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre omanais a mis l’accent sur l’importance de l’exposition des produits omanais qui se tient actuellement à Alger avec la participation de près de 70 entreprises omanaises de différents secteurs. Il a exprimé le vœu de voir cet événement «ouvrir des opportunités de partenariat entre entreprises algériennes et omanaises», tout en appelant à faciliter le transport de marchandises entre l’Algérie et le Sultanat d’Oman, notamment les produits alimentaires, miniers et pétrochimiques.

Pour sa part, M. Yousfi a souhaité la bienvenue aux investisseurs omanais, soulignant la disponibilité des services de son ministère à les accompagner dans la concrétisation des projets qu’ils veulent lancer en partenariat avec leurs homologues algériens.

Le ministre a, à cet égard, mis en avant les opportunités d’investissement qu’offre le marché algérien.