Autorité de régulation de la presse écrite, M. Kaouane : « Nous serons au rendez-vous »

«Le ministère de la Communication œuvrera, avec la corporation des journalistes, pour la mise en place de l’Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE), avant la fin de l’année en cours», a déclaré, hier, le premier responsable du secteur de la Communication, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, précisant que la mission de l’ARPE va, également, envelopper la presse électronique «exercée, à ce jour, sans le moindre agrément».

Le ministre de la Communication, et après avoir rappelé qu’il s’agit, là, d’un engagement du Président de la République, a souligné que cet engagement «sera tenu», relevant, par la même occasion, que le processus de régulation figure «en bonne place» dans le plan d’action du gouvernement. «Nous serons au rendez-vous. L’engagement du gouvernement est ferme et résolu», a insisté le ministre. S’exprimant davantage sur l’ensemble du processus, M. Kaouane rappellera que la première phase de la mise en place de cette autorité a été, en fait, l’établissement de la carte du journaliste professionnel, avec «un petit lifting» opéré sur la première mouture.

Il a ensuite indiqué que des consultations viennent d’être lancées, la semaine écoulée, par le ministère, avec des représentants de la corporation aux fins de mettre en place cette autorité. «Le ministère sera un accompagnateur, un facilitateur et un médiateur dans ce processus tributaire de la communauté des journalistes. Nous serons à l’écoute de nos partenaires, pour assurer les conditions de succès de cette autorité», a mis en exergue, M. Kaouane, signalant que l’ARPE, au même titre que l’ARAV hériteront de pouvoirs régaliens, et seront dotées de l’ensemble des attributions nécessaires, y compris l’autonomie financière.

D’autre part, et pour ce qui concerne l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), le ministre s’est félicité de sa mise en place, ainsi que du fait que cette autorité devrait être «très bientôt opérationnelle». L’ARAV assumera toutes ses missions, dans le cadre de ses prérogatives qui sont délimitées par la loi, signale l’invité de la rédaction, faisant remarquer que cette autorité de régulation est indépendante et qu’elle se fixe toute seule ses objectifs. Il faut savoir que l’ARAV est, actuellement, en phase de se doter des instruments juridiques et opérationnels à même de lui permettre d’assurer pleinement ses missions.

Pour sa part, le ministère de la Communication assurera toutes les conditions d’exercice de l’ARAV, et n’interférera jamais dans ses prérogatives. Bien au contraire. Il est attendu que cette autorité puisse trancher tous les dossiers. Le ministre est formel, il s’agit d’une autorité «indépendante».



« La presse doit absolument mettre les pieds dans ce 21e siècle »



S’exprimant, à propos du paysage médiatique, le ministre de la Communication, qui souligne que celui-ci est composé aujourd’hui de pas moins de 140 titres, mettra en avant que la presse algérienne se distingue par plusieurs singularités. C’est d’abord une presse assez dense, du point du vue du nombre. Il est question également d’une presse qui est « assez représentative», mais aussi «impétueuse» ; ce qui, en soi, un signe de vitalité de la société, affirme-t-il. Poursuivant ses propos, il rappelle que «la presse algérienne d’aujourd’hui est héritière de pionniers assez extraordinaires qui l’on fondée. Des hommes et des femmes remarquables. En somme, ce sont-là autant de bacs et de compartiments constituant la presse algérienne d’aujourd’hui». Cela dit, «nous sommes en 2017, et la presse doit absolument faire la mutation nécessaire en mettant les pieds dans ce 21e siècle», préconise le ministre. Cela se concrétisera en relevant le défi du numérique. «Il n’échappe à personne qu’on est en crise. Le modèle économique est devenu obsolète partout dans le monde», signale le ministre, tout en mettant l’accent, dans cette optique, sur la fulgurante progression d’Internet et, par voie de conséquence, de l’ensemble des passerelles offertes par la Toile. Le ministre évoque également l’influence grandissante, en termes de présence, des médias électroniques, ainsi que des réseaux sociaux. Autant de paramètres qui posent avec acuité, un «problème existentiel pour les médias classiques, tels que nous les connaissons», d’où l’impérieuse nécessité, voire l’impératif de «repenser le métier». Net, clair et précis, il dit que la presse doit absolument faire sa mue et mettre le pied dans le 21e siècle, marqué par le défi du numérique. Aussi, et «pour être attractive et reprendre ses lettres de noblesse, la presse nationale doit revenir à sa vocation initiale et universelle, celle d’informer».

À une question d’un auditeur, «est-ce qu’on pourrait espérer, un jour dans nos médias, des débats contradictoires des responsables face à des spécialistes dans les domaines concernés ?», le ministre répond par l’affirmative. «Je suis aussi un citoyen algérien et un lecteur. Le débat contradictoire ne peut être que bénéfique, dans la scène médiatique nationale.»



« 60 titres, dont 26 quotidiens ont disparu du paysage médiatique depuis 2014 »



Remarque importante à retenir, pas moins de 26 quotidiens et 34 hebdomadaires ont disparu du paysage médiatique national, depuis 2014, indique le ministre de la Communication, n’excluant pas le fait que d’autres titres pourraient disparaître à l’avenir ; cette situation étant une conséquence évidente d’une crise économique et purement financière.

Évoquant la question de la publicité dans les médias, le ministre a entièrement récusé l’accusation selon laquelle celle-ci serait un moyen de pression exercé par les pouvoirs publics à l’encontre des médias. «Je ne partage pas cette approche, et je la récuse. Bien au contraire, la publicité institutionnelle a été le principal moyen de soutien ayant permis la survie de l’ensemble des médias», notamment privés, met en avant le ministre.



« Le nombre total des impressions de la presse algérienne frôle les 900.000 exemplaires/jour »



S’exprimant davantage sur la question de la publicité, le ministre fera savoir que le taux de recul enregistré dans ce cadre a été de l’ordre de 65%, entre l’année 2015 et celle de 2016. Le ministre de la Communication a qualifié d’importantes, les dettes contractées par des titres auprès de la Société d’impression algérienne (SIA), lesquelles constituent «des boulets pour la SIMPRAL et l’ANEP». Aussi, «le papier presse est acquis au prix du marché mondial, mais il est soutenu», précise le ministre, relevant que «les coûts d’impression remontent aux années 1990, ce qui est en-deçà de la vérité du marché». M. Kaouane explique qu’il s’agit d’une autre forme de soutien à la presse algérienne. Il faut savoir que le total des impressions de la presse algérienne frôle les 900.000 exemplaires/jour, et que la majorité imprime dans les imprimeries de l’État qui souffrent des créances impayées de ces journaux. Des tentatives sont actuellement en cours pour essayer de trouver des solutions aux difficultés financières des mauvais payeurs. Enfin, en réponse à une question relative à la reconfiguration du secteur marchand de la presse par le Conseil des participations de l’État (CPE), le ministre a annoncé qu’outre le Groupe Presse écrite qui réunit six titres publics, deux autres groupes seront créés. Il s’agit, en l’occurrence, du Groupe Édition et Publicité, et du Groupe Imprimeries. Interpellé sur un fait d’actualité, celui du blocage d’un site électronique d’information, par un opérateur des télécoms, le ministre a souligné que le ministère de la Communication n’est nullement concerné par cette affaire, tout en spécifiant que «lorsqu’on vous coupe l’électricité, vous appelez Sonelgaz».

À une question sur la liberté d’expression en Algérie, le ministre a souligné : «Je constate que cette liberté d’expression en Algérie et très débridée, au point où parfois elle dévie et déborde de son cours normal, et les abus sont connus.» Concernant la professionnalisation de la presse, il n’a pas manqué de mettre en exergue le peu d’entrain des médias à couvrir la rentrée scolaire, où, pourtant, pas moins de neuf millions d’élèves sont concernés. Un chiffre qui représente la population de tout un pays, comme il le signala, avant de rendre hommage à la ministre de l’Éducation, Nouria Benghabrit, qui «a réussi à relever les deux défis d’un bac à deux sessions en un mois, et de la rentrée scolaire».

Soraya Guemmouri